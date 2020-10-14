Phát hiện bé gái trong thùng rác đang run cầm cập, người dân lập tức báo cảnh sát. Nghi phạm bị bắt giữ ngay sau đó.
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Ngày nay, nhiều cặp vợ chồng vì bận rộn với công việc nên đã thuê bảo mẫu để trông con. Tuy nhiên để kiếm được người trông trẻ tốt quả thật rất khó. Không ít gia đình đã phải khốn khổ vì thuê nhầm kẻ xấu.
Mới đây, người phụ nữ tên Andiana Velez (24 tuổi), sống tại Hamden, bang Connecticut, Mỹ đã bị cảnh sắt bắt giữ vì hành vi cố ý gây thương tích và bắt cóc trẻ em.
Theo thông tin trên Newstimes, Velez được một gia đình thuê làm bảo mẫu để trông bé gái 8 tháng tuổi. Hôm xảy ra sự việc, Velez và chủ cãi cọ ở một trạm xăng. Lời qua tiếng lại, nữ bảo mẫu lao vào đánh chửi chủ không thương tiếc.
Thấy người chủ bỏ chạy, Velez vứt con gái 8 tháng của chủ vào thùng rác rồi bỏ đi. May mắn là một người dân trong tòa nhà đã phát hiện bé gái trong thùng rác. Người này bèn tri hô đồng thời đưa em bé đến bệnh viện.
Trên tay bé gái có một số vết bỏng, hiện cảnh sát chưa xác nhận là do ai gây ra. Nữ bảo mẫu nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ. Gia đình bé gái hiện vẫn đang sốc nặng sau sự việc.