Phòng trọ nữ sinh bốc mùi hôi thối, bị người thuê phàn nàn, chủ nhà phá cửa và sững sờ khi thấy cảnh tượng trước mắt

Thế giới 20/08/2021 09:15

Cảnh tượng khủng khiếp bên trong căn phòng cho thuê khiến chủ nhà phát sợ.

Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc được phen xôn xao về hình ảnh trong một phòng trọ nhếch nhác không thể tưởng. Được biết, đoạn clip do chủ trọ quay lại tại một căn phòng mà mình cho một nữ sinh đang học đại học thuê.

Dù đang còn đi học nhưng chủ nhà rất ít khi thấy cô gái ra khỏi phòng trọ của mình. Căn phòng này cũng được cho phép tự nấu nướng nhưng ngày nào anh cũng thấy cô gái đặt đồ ăn từ bên ngoài giao tới. 

Gần đây, thời tiết trở nên nóng bức khiến căn phòng của cô gái phát ra một số mùi khó chịu. Điều này cũng từng được một số khách thuê trọ khác nhiều lần phản ánh. Do đó, anh kiểm tra xem tình hình có giống như mọi người báo không. Lúc này, người đàn ông trên cũng phải chịu thua trước mùi hôi thối, ẩm mốc.

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 Căn phòng cho nữ sinh thuê bốc mùi hôi thối, ẩm mốc

Ngay sau khi phát hiện bất thường, chủ nhà đã yêu cầu cô gái mở cửa phòng để vào kiểm tra nhưng không được. Bất đắc dĩ, anh phải đành gọi cảnh sát đến can thiệp và phá cửa. Cảnh tượng trong căn phòng khiến ai cũng hoang mang tột độ.

Một căn phòng nhỏ chất đầy các loại hộp giấy, hộp nhựa, lon nước ngọt,... của các cửa hàng thức ăn nhanh, cộng thêm rác thải sinh hoạt nhiều vô số kể. Rác không chỉ ngập tràn trên sàn nhà mà còn chất đống xung quanh giường ngủ của nữ sinh. Khi bung cánh cửa ra vì quá nhiều rác mà một số đã tràn luôn ra ngoài.

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Rác ngập lên tới giường ngủ của cô gái

Tuy nhiên, khi thấy chủ nhà cùng lực lượng chức năng tiến vào, cô gái vẫn tỏ ra khá bình tĩnh và thản nhiên nằm trên chiếc giường ngập ngụa rác, khi thấy ống kính chĩa về phía mình, người này mới quay mặt đi vì quá xấu hổ trước lối sống mất vệ sinh này.

Đây là một bài học nhớ đời cho chủ nhà, trước đó anh từng nghĩ rằng sẽ ưu tiên cho nữ sinh thuê trọ thay vì nam sinh vì con gái thường có ý thức giữ gìn vệ sinh. Thế nhưng, sau lần này, anh phải suy nghĩ lại. Thêm vào đó, anh được một bài học là phải cân nhắc, tìm hiểu thật kỹ người muốn thuê trọ trước khi đưa ra quyết định.

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Cô nữ sinh này vì buông bỏ cảnh giác với những người mình quen biết nên đã gặp phải một kết cục đáng buồn.

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