Nữ sinh 20 tuổi đột tử trong 'trại ép cân cấp tốc', tin nhắn cuối cùng gửi người mẹ vào ngày sinh nhật được tiết lộ gây ám ảnh

Thế giới 16/08/2021 12:00

Vụ việc hiện đang là tâm điểm chú ý của dư luận tại Trung Quốc, còn rất nhiều uẩn khúc trong cái chết đột ngột của nữ sinh 20 tuổi.

Mới đây, một vụ việc thương tâm xảy ra tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc đang gây xôn xao dư luận. Cụ thể, nữ sinh tên Zhang Meihui (20 tuổi) đã qua đời đột ngột trong "trại giảm cân" sau 15 ngày dọn đến đây ở để thuận tiện cho quá trình huấn luyện.

Được biết, khi chỉ còn 6 ngày nữa sẽ chính thức hoàn thành khoá huấn luyện ép cân cấp tốc, nữ sinh đã lên cơn co giật dẫn đến tử vong. Bà Han - mẹ của nữ sinh vẫn chưa thể vượt qua nỗi đau mất mát con gái quá lớn này.

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Nữ sinh xấu số trong khi tập luyện ở 'trại giảm cân'

Bà Han cho biết, gia đình đã lo xong xuôi hậu sự cho Meihui và đang tìm hiểu nguyên nhân cái chết oan ức của con gái. Bên cạnh đó, sau cái chết của Meihui, 'trại giảm cân' đã đề nghị bồi thường cho gia đình khoản tiền 50.000 nhân dân tệ (hơn 176 triệu đồng) với mong muốn giải quyết êm xuôi sự việc. Tuy nhiên, bà Han không chấp thuận và quyết tâm khởi kiện trung tâm này.

Vị phụ huynh cho hay thêm, sau khi tìm hiểu thông tin qua mạng, con gái đã rất tin tưởng lựa chọn "Trại huấn luyện giảm cân 360" ở Cáp Nhĩ Tân. Vào ngày sinh nhật 20 tuổi, Meihui đã gửi những dòng tin nhắn cuối cùng mà có lẽ suốt đời bà cũng không thể nào quên nổi: "Con không hiểu nữa. Mấy hôm nay con không giảm cân và cũng chẳng ăn uống được gì. Con rất nhớ nhà"

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Hình ảnh nạn nhân (trái)

Bà Han nghẹn ngào kể lại sự việc hôm đó: "Sáng thứ Bảy, tôi nhận được cuộc gọi từ trung tâm này hỏi con bé có bệnh nền gì không. Tôi đáp không. Tuy nhiên, 10 phút sau, họ lại gọi lại cho biết nó đang được cấp cứu trong bệnh viện. Cuối cùng, bác sĩ thông báo con bé đã qua đời".

Bác sĩ cho biết nguyên nhân cái chết của Meihui vẫn chưa được làm rõ, song cô gái đã tử vong trước khi tới bệnh viện. Về phía nhân viên tại trại huấn luyện giải trình lại cho gia đình nạn nhân như sau: "Meihui đột ngột lên cơn co giật và được một nữ sinh tại đây có mặt lúc đó và liền báo cho giáo viên. Trước tình thế nguy cấp, họ tiến hành ép tim và cho cô gái thở máy đồng thời gọi xe cấp cứu. Tuy nhiên, vì thấy xe cấp cứu chậm trễ, 1 giáo viên đã tự chở Meihui tới viện."

Hiện gia đình nạn nhân cho biết đã yêu cầu phía cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi để làm đơn kháng cáo. Sau khi tìm hiểu về Trại giảm cân này, họ phát hiện được rất nhiều sai phạm cũng như điểm mờ ám trong giấy đăng kí kinh doanh. Không hề có mục "giảm cân" trong hồ sơ đăng kí của cơ sở này ngoài mô tả cung cấp "dịch vụ giải trí và thể dục". 

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