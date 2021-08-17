Nữ sinh bị nhóm thiếu nữ 'đầu gấu' tát liên tiếp đến 20 cái nhưng sốc nhất là câu tuyên bố ngạo mạn của kẻ cầm đầu

Thế giới 17/08/2021 11:59

Vụ việc thiếu nữ bị một nhóm các cô gái khác tát trong nhà vệ sinh gây bức xúc lớn trong dư luận.

Ngày 14/8 vừa qua, dư luận Trung Quốc bùng nổ làn sóng phẫn nộ sau khi đoạn clip ghi lại cảnh hành hung tập thể được lan truyền khắp trên mạng xã hội. Được biết, sự việc diễn ra tại tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Theo diễn biến trong đoạn clip, một nữ sinh bị nhóm 5 cô gái khác dồn ép trong nhà vệ sinh hành hùng dã man. Chưa kể, hai trong số "đầu gấu" trong nhóm đã vung tay tát mạnh nạn nhân 20 cái liên tiếp. Có lẽ vì lực lượng nhóm hành hung quá đông nên thiếu nữ  không thể chống cự, chỉ biết đứng im chịu trận mà không có bất kỳ hành động phản kháng nào.

nu sinh 1
Nữ sinh bị tát liên tiếp 20 cái

Đáng chú ý, cô gái mặc áo quây màu hồng còn yêu cầu các thành viên còn lại tiếp tục đánh đập nạn nhân và ngạo mạn tuyên bố: "Nó mà có chuyện gì tao gánh!".

Ngay sau khi sự việc được phát tán, cảnh sát tỉnh An Huy đã lập tức nhập cuộc điều tra. Cơ quan điều tra yêu cầu dân mạng ngừng chia sẻ đoạn clip và không được công khai danh tính nạn nhân để bảo vệ quyền lợi của trẻ vị thành niên.

nu sinh 2
Các nữ sinh khác đứng nhìn, còn quay phim lại 

Bên dưới bình luận, cộng đồng mạng cũng đồng loạt lên tiếng chỉ trích gay gắt sự tàn nhẫn của nhóm nữ trong clip. Số đông đều yêu cầu lực lượng cảnh sát phải xử lý thật mạnh tay những kẻ bắt nạt trên để làm gương, tránh gây ra ảnh hưởng xấu cho xã hội.

 

Nữ sinh dắt bạn trai về phòng ngủ, ông bố nổi trận lôi đình tát 'cháy má', dọa gửi 'clip nóng' khiến thiếu niên lạy lục van xin

Nữ sinh dắt bạn trai về phòng ngủ, ông bố nổi trận lôi đình tát 'cháy má', dọa gửi 'clip nóng' khiến thiếu niên lạy lục van xin

Vừa về đến nhà thấy con gái cùng bạn trai ở trong phòng ngủ, ông bố liền “nổi trận lôi đình” và có hàng loạt hành động gây nhiều tranh cãi.

Xem thêm
Từ khóa:   nhóm đàn chị tát nữ sinh tát nữ sinh dã man tát nữ sinh liên tiếp 20 cái

TIN MỚI NHẤT

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 2 giờ 24 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 2 giờ 30 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 48 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Đời sống 3 giờ 17 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 4 giờ 38 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích