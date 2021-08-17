Nữ sinh bị nhóm thiếu nữ 'đầu gấu' tát liên tiếp đến 20 cái nhưng sốc nhất là câu tuyên bố ngạo mạn của kẻ cầm đầu

Vụ việc thiếu nữ bị một nhóm các cô gái khác tát trong nhà vệ sinh gây bức xúc lớn trong dư luận.

Ngày 14/8 vừa qua, dư luận Trung Quốc bùng nổ làn sóng phẫn nộ sau khi đoạn clip ghi lại cảnh hành hung tập thể được lan truyền khắp trên mạng xã hội. Được biết, sự việc diễn ra tại tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Theo diễn biến trong đoạn clip, một nữ sinh bị nhóm 5 cô gái khác dồn ép trong nhà vệ sinh hành hùng dã man. Chưa kể, hai trong số "đầu gấu" trong nhóm đã vung tay tát mạnh nạn nhân 20 cái liên tiếp. Có lẽ vì lực lượng nhóm hành hung quá đông nên thiếu nữ không thể chống cự, chỉ biết đứng im chịu trận mà không có bất kỳ hành động phản kháng nào.

Nữ sinh bị tát liên tiếp 20 cái

Đáng chú ý, cô gái mặc áo quây màu hồng còn yêu cầu các thành viên còn lại tiếp tục đánh đập nạn nhân và ngạo mạn tuyên bố: "Nó mà có chuyện gì tao gánh!".

Ngay sau khi sự việc được phát tán, cảnh sát tỉnh An Huy đã lập tức nhập cuộc điều tra. Cơ quan điều tra yêu cầu dân mạng ngừng chia sẻ đoạn clip và không được công khai danh tính nạn nhân để bảo vệ quyền lợi của trẻ vị thành niên.

Các nữ sinh khác đứng nhìn, còn quay phim lại

Bên dưới bình luận, cộng đồng mạng cũng đồng loạt lên tiếng chỉ trích gay gắt sự tàn nhẫn của nhóm nữ trong clip. Số đông đều yêu cầu lực lượng cảnh sát phải xử lý thật mạnh tay những kẻ bắt nạt trên để làm gương, tránh gây ra ảnh hưởng xấu cho xã hội.

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