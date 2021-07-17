Nữ sinh dắt bạn trai về phòng ngủ, ông bố nổi trận lôi đình tát 'cháy má', dọa gửi 'clip nóng' khiến thiếu niên lạy lục van xin

Thế giới 17/07/2021 10:35

Vừa về đến nhà thấy con gái cùng bạn trai ở trong phòng ngủ, ông bố liền “nổi trận lôi đình” và có hàng loạt hành động gây nhiều tranh cãi.

Mới đây, một đoạn video clip ghi lại hành động gây tranh cãi của ông bố khi bắt gặp con gái đưa bạn trai về nhà. Được biết, sự việc xảy ra ở vùng Đông Bắc (Trung Quốc) và chính ông bố là người quay lại. Cụ thể, trong đoạn clip, ông bố vừa về đến nhà thì phát hiện con gái và cậu bạn trai đang ở trong phòng ngủ. Thấy cảnh tượng diễn ra trước mắt, người bố không kìm được tức giận liền lao vào tát "cháy má" chàng trai kia. 

Không chỉ vậy, ngay sau đó, ông bố bắt đầu lớn tiếng, mắng chửi thậm tệ, thậm chí còn buông nhiều lời thô tục để chất vất chàng trai: "Cậu tên gì? Bố mẹ cậu làm nghề gì? Tôi sẽ cho mẹ cậu biết cậu đang yêu đương nhăng nhít như thế nào”. Có vẻ sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến cậu trai trẻ hoảng sợ và đã dùng tay che mặt vì sợ bố bạn gái tát thêm cái nữa.

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Chàng trai bị bố bạn gái cho 'ăn' cú tát trời giáng, sau đó còn mắng chửi thậm tệ

Sau khi dạy chàng trai một trận ra trò, ông bố quay sang chất vấn con gái: "Hai đứa học cùng lớp nhau à? Quen nhau bao lâu rồi?”. Nghe cô con gái trả lời chỉ vừa quen 1 tháng, ông bố lại càng nổi trận lôi đình hơn và giận dữ quát lớn: "Một tháng? To gan quá nhỉ? Vậy mà dám đến nhà tôi chơi đùa với nhau?”. Miệng vừa quát, ông cũng vừa "vung tay" cho chàng trai thêm một cái tát nữa. Thấy tình huống căng thẳng, nữ sinh vội vàng can ngăn và cầu xin bố: "Bố, đừng đánh nữa! Đánh nữa là xảy ra chuyện đó. Bố đừng đánh nữa có được không? Bố bớt giận đi! Bớt giận đi!".

Mặc lời cầu xin của con gái, ông bố dường như vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận nên tiếp tục buông lời đe doạ: "Dám đến nhà tôi để chơi bời, cậu chán sống rồi à? Tên gì? Nói mau. Bố mẹ cậu làm nghề gì? Còng lưng nuôi mấy người ăn học để giờ yêu đương nhăng nhít như thế này phải không? Có phí phạm tiền bạc của chúng tôi không chứ?

Lát nữa, tôi sẽ gửi đoạn video này cho giáo viên của cậu, để cậu được nổi tiếng khắp trường luôn. Gan to quá mà, dám đến nhà tôi đùa giỡn. Một lát nữa tôi sẽ đi gặp bố mẹ cậu. Nếu họ mà biết chuyện này chắc họ sẽ đánh cậu nhừ đòn. Còn nếu họ chấp nhận cho cậu làm như vậy thì thôi coi như bỏ. Lên đại học cái gì cơ chứ?”.

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Chàng trai liên tục dùng tay 'ôm má' vì sợ bị bố bạn gái tát thêm nữa

Lúc này, chàng trai mới mở lời đề nghị người bố đừng quay lại nữa thế nhưng lại bị ông mắng chửi thậm tệ hơn. Sự việc sau khi chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận nhiều sự quan tâm và tranh cãi kịch liệt từ cư dân mạng. Một số người cảm thông cho hành động mất bình tĩnh của người bố khi chứng kiến cảnh tượng con gái và bạn trai đang ở trong phòng ngủ. Tuy nhiên, một số khác lại không đồng tình với cách cư xử thô bạo của người cha và còn quay video đăng tải lên mạng xã hội.

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