Thử thách tìm kỳ nhông trong 9 giây: Nếu thành công bạn sẽ có IQ cao hơn hầu hết mọi người

Ảo ảnh quang học này là hoàn hảo cho điều đó. Làm mới tâm trí của bạn bằng ảo ảnh quang học đầy thử thách để xử lý lại những sợi dây bị kẹt đó.

Bạn đang muốn giải tỏa tâm trí sau một ngày dài căng thẳng? Một cách tuyệt vời để khiến bộ não của bạn hoạt động trở lại là giải các câu đố .

Chúng có thể có ba dạng: thể chất, sinh lý và nhận thức. Các nhà khoa học đã nghiên cứu ảo ảnh quang học trong một thời gian dài nhưng họ vẫn chưa hiểu đầy đủ về cách chúng ảnh hưởng đến tâm trí chúng ta. Ngay cả khi đã nghiên cứu rất nhiều, họ vẫn chưa tìm thấy câu trả lời chắc chắn nào.

Nhiều người nghĩ ảo ảnh quang học chỉ để giải trí và chơi game, nhưng thực tế chúng có thể được sử dụng để kiểm tra mức độ thông minh của một người.

Chúng không chỉ mang tính giải trí mà còn có thể tiết lộ những điều thú vị về tính cách của một cá nhân.

Vì vậy, ảo ảnh quang học phục vụ nhiều mục đích: chúng vừa là một trò chơi thú vị vừa là một cách để tìm hiểu về trí thông minh và tính cách của ai đó.

Những ảo ảnh này được sử dụng để đo mức IQ và trong một số trường hợp, để xác định những đặc điểm tính cách tiềm ẩn của một cá nhân.

Cách bạn nhìn nhận một ảo ảnh như vậy thực sự có thể tiết lộ nhiều điều về con người bạn. Tuy nhiên, hôm nay, tất cả chỉ là thử thách trí não của bạn!

Tìm con kỳ nhông trong 9 giây. Ảnh: India Times

Nhiệm vụ của bạn khá đơn giản. Tất cả những gì bạn phải làm là tập trung vào hình ảnh được đưa ra và cố gắng tìm ra con kỳ nhông ẩn trong bức tranh. Bức tranh này là minh họa cho diện mạo của một khu rừng điển hình.

Vì vậy, giữa khung cảnh xanh tươi của khu rừng trong ảnh, thật khó để xác định được con kỳ nhông. Bạn chỉ có 9 giây trên đồng hồ để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nếu bạn thành công thì bạn có chỉ số IQ cao hơn hầu hết mọi người.

Dưới đây là đáp án câu đố