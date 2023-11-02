Thử thách tìm kỳ nhông trong 9 giây: Nếu thành công bạn sẽ có IQ cao hơn hầu hết mọi người

Thế giới 02/11/2023 12:23

Để giải được câu đố, bạn cần tìm những chi tiết xung quanh đặc biệt là các cái cây trong khu rừng.

Bạn đang muốn giải tỏa tâm trí sau một ngày dài căng thẳng? Một cách tuyệt vời để khiến bộ não của bạn hoạt động trở lại là giải các câu đố.

Ảo ảnh quang học này là hoàn hảo cho điều đó. Làm mới tâm trí của bạn bằng ảo ảnh quang học đầy thử thách để xử lý lại những sợi dây bị kẹt đó.

Ảo ảnh quang học là những hình ảnh khó hiểu liên quan đến cách chúng ta nhìn sự vật hoặc cách mắt chúng ta cảm nhận chúng.

Chúng có thể có ba dạng: thể chất, sinh lý và nhận thức. Các nhà khoa học đã nghiên cứu ảo ảnh quang học trong một thời gian dài nhưng họ vẫn chưa hiểu đầy đủ về cách chúng ảnh hưởng đến tâm trí chúng ta. Ngay cả khi đã nghiên cứu rất nhiều, họ vẫn chưa tìm thấy câu trả lời chắc chắn nào.

Nhiều người nghĩ ảo ảnh quang học chỉ để giải trí và chơi game, nhưng thực tế chúng có thể được sử dụng để kiểm tra mức độ thông minh của một người.

Chúng không chỉ mang tính giải trí mà còn có thể tiết lộ những điều thú vị về tính cách của một cá nhân.

Vì vậy, ảo ảnh quang học phục vụ nhiều mục đích: chúng vừa là một trò chơi thú vị vừa là một cách để tìm hiểu về trí thông minh và tính cách của ai đó.

Những ảo ảnh này được sử dụng để đo mức IQ và trong một số trường hợp, để xác định những đặc điểm tính cách tiềm ẩn của một cá nhân.

Cách bạn nhìn nhận một ảo ảnh như vậy thực sự có thể tiết lộ nhiều điều về con người bạn. Tuy nhiên, hôm nay, tất cả chỉ là thử thách trí não của bạn!

Thử thách tìm kỳ nhông trong 9 giây: Nếu thành công bạn sẽ có IQ cao hơn hầu hết mọi người - Ảnh 1
Tìm con kỳ nhông trong 9 giây. Ảnh: India Times

Nhiệm vụ của bạn khá đơn giản. Tất cả những gì bạn phải làm là tập trung vào hình ảnh được đưa ra và cố gắng tìm ra con kỳ nhông ẩn trong bức tranh. Bức tranh này là minh họa cho diện mạo của một khu rừng điển hình.

Vì vậy, giữa khung cảnh xanh tươi của khu rừng trong ảnh, thật khó để xác định được con kỳ nhông. Bạn chỉ có 9 giây trên đồng hồ để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nếu bạn thành công thì bạn có chỉ số IQ cao hơn hầu hết mọi người.

Dưới đây là đáp án câu đố

Thử thách tìm kỳ nhông trong 9 giây: Nếu thành công bạn sẽ có IQ cao hơn hầu hết mọi người - Ảnh 2
Đáp án câu đố. Ảnh: India Times
Bé trai 13 tuổi sát hại mẹ ruột: Chụp ảnh khoe “thành tích” với bạn bè, dùng dao tấn công nạn nhân ngay trước mặt em gái

Bé trai 13 tuổi sát hại mẹ ruột: Chụp ảnh khoe “thành tích” với bạn bè, dùng dao tấn công nạn nhân ngay trước mặt em gái

Mới đây, một tòa án ở Mỹ đã quyết định xét xử một cậu bé 13 tuổi như người trưởng thành sau khi sát hại mẹ ruột dã man.

Xem thêm
Từ khóa:   ảo ảnh quang học câu đố tâm lý

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 3 giờ 58 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích