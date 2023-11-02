Vào ngày 12 tháng 10, trong lúc mẹ đang ở bên cạnh em gái chỉ mới 14 ngày tuổi trong giấc ngủ, Derek đã tàn nhẫn sát hại mẹ mình bằng một con dao.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông phương Tây, cậu bé 13 tuổi Derek Rosa, mẹ của anh Irene Garcia, vừa sinh một cô con gái cách đây không lâu, là em gái cùng mẹ khác cha của Derek.

Cuộc gọi đầu hàng của Derek kéo dài 18 phút. Trong cuộc gọi, anh ta không chỉ thú nhận với cảnh sát rằng anh ta đã sát hại mẹ ruột mà còn rất bất ổn về mặt cảm xúc trong suốt cuộc gọi.

Sau khi gây án, cậu bé đã chụp ảnh và gửi cho bạn bè trên mạng trước khi tự trình diện cho cảnh sát.

Cậu bé không chỉ hỏi đối phương một cách không mạch lạc: “Bà ấy đã chết chưa?” mà còn mô tả “sàn nhà toàn là máu”. Nghi phạm thậm chí còn đề cập rằng mình có một khẩu súng và định tự sát nhưng không thể.

Derek Rosa và mẹ của cậu bé. Ảnh: ET Today

Cảnh sát đã được thông báo và đến hiện trường để xử lý. Dựa trên thái độ thù địch của Derek đối với em gái mình và từ việc anh ta đã nói trong cuộc gọi rằng anh ta không muốn tiếp xúc hoặc gặp gỡ em gái, có thể suy đoán rằng vụ việc bi thảm này có liên quan đến “cạnh tranh quyền lợi hoặc thu hút sự chú ý của cha mẹ”.

Mặc dù Derek chỉ mới 13 tuổi, nhưng do tội ác của cậu bé nghiêm trọng nên bên công tố viên và tòa án Florida đã quyết định đưa anh ra xét xử theo đúng quy định cho người trưởng thành.

Sau khi biết được lỗi lầm nghiêm trọng của con trai mình, cha ruột của Derek đã tự viết một lá thư xin lỗi tới tòa án, nhấn mạnh rằng trong ấn tượng của ông, Derek là một học sinh giỏi, được người thân và bạn bè yêu mến. Vì thế ông thực sự không thể hiểu tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy.

Phiên tòa đầu tiên của vụ án được tổ chức vào ngày 27/10 nhưng Derek không ra hầu tòa mà thay vào đó là bố và bà của anh. Cậu bé đang bị giam giữ mà không được tại ngoại tại Trung tâm Cải huấn và Phục hồi quận Miami-Dade.