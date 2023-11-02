Sở thích “biến thái” của người đàn ông 35 tuổi: Đam mê giành phụ nữ với người khác, thậm chí quan hệ với chị gái và giáo viên

Mới đây, một người đàn ông Nhật Bản đã thú nhận trước truyền thông rằng anh đã từng quan hệ với chị gái, mẹ kế và giáo viên tiếng Anh.

Theo truyền thông Nhật Bản, người đàn ông 35 tuổi được đặt biệt danh là Keigo cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng anh đã có những ham muốn đen tối từ khi còn nhỏ.

Khi anh còn học lớp 5, có một lần khi cha mẹ không có ở nhà, anh đã cảm thấy tò mò và thử “trái cấm” với chị gái lớn hơn mình 5 tuổi trong nhà.

“Có lẽ tôi có một loại bệnh, tôi chưa bao giờ nói với bất kỳ ai về việc này”, anh nói. Anh cho biết lúc đó anh thực sự không hiểu về việc quan hệ, chỉ cảm thấy kích thích và sẵn lòng tham gia.

Mối quan hệ giữa Keigo và chị gái kéo dài khoảng 1 năm, sau đó do bố mẹ mất hòa và ly dị, anh theo cha và chị gái theo mẹ, mối quan hệ thân thiết giữa chị em bị đứt đoạn.

Sau đó, cha anh tái hôn một người mẹ kế 23 tuổi và kết quả là anh cũng có quan hệ với mẹ kế.

Người đàn ông quan hệ với chị gái của mình khi còn nhỏ. Ảnh minh họa: Internet

Anh miêu tả mẹ kế là một người lạnh lùng và xinh đẹp: “Đối với tôi, cô ấy giống như là người dạy tôi về giới tính sau chị gái, chứ không phải là mẹ của tôi”.

Khi Keigo còn trẻ, anh có bạn gái, nhưng vẫn thường xuyên cướp người yêu của người khác, ngay cả bạn bè cũng không tha.

Điều này đã trở thành một thói quen. Vào năm 2 trung học, mối tình cấm kỵ của anh lại bắt đầu, lần này là với giáo viên tiếng Anh 26 tuổi của mình.

Hai người hẹn hò bí mật và đi thuê phòng để quan hệ. Anh thú nhận rằng: “Tôi đã bị mê hoặc” nhưng mối quan hệ này sớm kết thúc. “Cô giáo của tôi không thể chịu đựng được cảm giác tội lỗi và quyết định rời khỏi trường học”, anh nói.

Keigo cho biết dù đã trôi qua bao nhiêu năm, anh vẫn thỉnh thoảng nhớ về người giáo viên, vì đó là người duy nhất từ trước đến nay đã tự nguyện rời bỏ.

Anh cho rằng thực ra mình chưa bao giờ được ai yêu, vì anh cũng chưa bao giờ thực sự yêu ai đó. “Tôi nghiện “chuyện ấy”... Tôi chưa bao giờ thực sự trải nghiệm việc yêu ai đó hoặc tình yêu của ai đó”.

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