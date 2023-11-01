Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy bên trong tủ lạnh, nghi phạm là người không ai ngờ tới

Thế giới 01/11/2023 15:31

Mới đây, hai vợ chồng người Mỹ đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi bị nghi ngờ liên quan đến vụ sát hại người con trai 19 tuổi.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Mỹ, Văn phòng cảnh sát quận Henry, thuộc bang Alabama, cho biết sáng ngày 29/10, khi chủ nhân ngôi nhà này đang dọn dẹp môi trường thì phát hiện một tủ đông ở sân sau bị hỏng.

Nhưng điều không ngờ tới, bên trong chứa thi thể của Logan Michael Halstead, nam, 19 tuổi, đã phân hủy nghiêm trọng.

Cảnh sát trưởng Eric Blankenship cho biết gia đình Rogan là người thuê căn nhà và đã chuyển đi hơn một tháng trước khi nó bị người chủ trước bán đi.

Người chủ mới phát hiện tủ đông ở sân sau nặng quá không thể di chuyển được, khi mở ra lau chùi thì thấy một bàn tay người.

Trước khi qua đời, Logan được cho là mắc tật nứt đốt sống và có thể đã qua đời từ tháng 7 hoặc tháng 8. Tuy nhiên, xét nghiệm tử thi vẫn đang được tiến hành.

Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy bên trong tủ lạnh, nghi phạm là người không ai ngờ tới - Ảnh 1
Hiện trường vụ án. Ảnh: New York Post

Cha của Logan, Michael Shane Halstead, 44 tuổi, và mẹ của anh, Karen Tysinger Halstead, 43 tuổi, đã bị bắt giữ và bị buộc tội lạm dụng xác chế. Họ hiện đang ở tù mà không được tại ngoại

Sau khi bị bắt, Michael thú nhận rằng anh ta lên cơn hưng cảm và không thể nhớ tại sao thi thể con trai mình lại được để trong tủ đông, đồng thời khẳng định vợ anh ta không liên quan gì đến việc đó.

Cảnh sát cho biết: “Đây là một vụ án bi thảm, chúng tôi đang nỗ lực tìm ra sự thật và cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục”.

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