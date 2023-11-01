Mới đây, cảnh sát Nga đã bắt giữ một người đàn ông 32 tuổi sau khi châm lửa thiêu sống bạn gái.

Theo thông tin từ ET Today, vào ngày 25/10, tại thành phố Yekaterinburg, Nga, một phụ nữ 44 tuổi tên Oksana Kuzmenko đã bị bạn trai Oleg Shchegolikhin (32 tuổi) bạo hành và châm lửa thiêu sống.

Tuy nhiên, một lúc sau, anh ta đã dập lửa và đưa cô lên xe, dự định đưa nạn nhân đến rừng để tiêu hủy thi thể.

Tuy nhiên, trong quá trình lái xe, cô đã cố gắng nắm lấy vô lăng và cố ý đâm xe vào một xe khác, gây ra tai nạn giao thông.

Sau tai nạn, Shchegolikhin đã nhanh chóng bỏ xe và trốn thoát, còn Kuzmenko bị thương nặng được cảnh sát đến hiện trường để cứu hộ.

Người đàn ông châm lửa thiêu sống bạn gái. Ảnh: ET Today

Cô đã kể lại quá trình bị Shchegolikhin ngược đãi cho cảnh sát, sau đó rơi vào hôn mê do bị bỏng nặng trên toàn cơ thể và hiện đang được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt.

Bạn bè cho biết Kuzmenko bị bỏng nặng trên toàn cơ thể, không chỉ khuôn mặt bị bỏng đến mức khó nhận diện các đường nét, mà còn có những vết bỏng nặng trên cổ và mông và cả các vết thương do bị đánh đập và ngược đãi trên cơ thể.

Tình trạng thương tích rất nghiêm trọng. Hiện tại, cảnh sát đã bắt giữ Shchegolikhin và buộc tội cố ý giết người, vụ án đang được điều tra.

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