Mới đây, cảnh sát Nhật Bản đã mở cuộc điều tra sau khi phát hiện hai thi thể trong một khách sạn ở Sapporo.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Nhật Bản, vụ án mạng xảy ra tại một khách sạn ở Susukino, trung tâm thành phố Sapporo.

Ngay khi xảy ra vụ việc, nhân viên khách sạn đã báo cho cảnh sát và cho biết “có khách hàng tử vong trong phòng”. Cảnh sát đã đến hiện trường, sau đó phát hiện một nam, một nữ nằm bất động trên sàn và đã tử vong.

Cảnh sát cho biết, người đàn ông thiệt mạng là người trung niên, nhưng người phụ nữ thiệt mạng được ước tính là từ 16 đến hơn 20 tuổi và cả hai bên đều không có vết thương bên ngoài rõ ràng.

Danh tính thực sự của hai người đã chết vẫn đang được xác nhận. Ngoài ra, cảnh sát nghi ngờ có thể cả hai đã hẹn chết cùng nhau nhưng không loại trừ khả năng giết người.

Phát hiện hai thi thể một nam một nữ tử vong trong khách sạn. Ảnh: ET Today

Thi thể sẽ được chuyển đến cơ quan pháp y giám định để xác định chính xác nguyên nhân cái chết.

Trước đó, vào tháng 7 cũng tại một khách sạn khác ở Sapporo, đã xảy ra một vụ án mạng tương tự. Nạn nhân là một người đàn ông 62 tuổi, người đã tham gia một buổi tiệc hóa trang trước khi bị một phụ nữ 29 tuổi sát hại trong khách sạn tình nhân.

Sau đó, qua cuộc điều tra, cảnh sát đã xác định rằng nghi phạm nữ 29 tuổi liên quan đến cả gia đình ba người và đã phát hiện thấy đầu của nạn nhân trong nhà của họ.

Cảnh sát cho biết mặc dù phần đầu đã bắt đầu mục rữa, nhưng từ hình dáng của răng, có thể xác định rằng đầu là của một người đàn ông.

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