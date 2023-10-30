Mới đây, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ người đàn ông 50 tuổi sau khi có hành vi cưỡng hiếp bé gái 15 tuổi

Theo thông tin từ tờ Metropolitan Daily (Malaysia), vì con gái 15 tuổi thường xuyên đau ốm nên cha mẹ cô đã thuê một thầy cúng 50 tuổi với mục đích giúp con họ “tránh tà”.

Tuy nhiên, không ai ngờ rằng thầy cúng này đã giữ bí mật và trong tháng 11/2022 và tháng 4/2023, anh đã cưỡng hiếp nạn nhân dưới chiêu bài trừ tà.

Sau đó, kỳ kinh nguyệt của cô gái đã không đến và cho đến cuối tháng 9, khi trường học tổ chức buổi thuyết trình về tội phạm tình dục, cô gái mới nhận ra mình có thể bị cưỡng hiếp.

Sau đó, cô đã thông báo cho mẹ mình. Mẹ cô sau đó đưa đi khám sức khỏe tại bệnh viện, nhưng kết quả cho thấy cô gái đã mang thai.

Cảnh sát nhận được trình báo vào ngày 27/10 rằng thầy cúng 50 tuổi đã cưỡng hiếp một cô gái 15 tuổi trong một lễ trừ tà, khiến cô có thai.

Bé gái 15 tuổi bị thầy cúng cưỡng hiếp đến mức mang thai. Ảnh: ET Today

Theo lời kể của cha mẹ, lúc đó cô gái bị bệnh và họ cho rằng cô bị linh hồn quỷ ám nên đã tìm đến một thầy cúng với hy vọng được trừ tà và chữa bệnh.

Năm 2021, cũng đã có một cô gái ở Malaysia bị người thân đưa lên bàn thờ, người phụ trách bàn thờ vừa nhìn thấy cô đã lập tức cho rằng cô gái này xui xẻo, dễ bị ma quỷ theo đuổi.

Anh ta lừa dối gia đình cô gái, nói rằng hàng tuần cô phải lên bàn thờ làm nghi lễ “chữa bệnh” để có thể thoát khỏi số phận bị hồn ma ám.

Nhân cơ hội đó, anh ta đã cưỡng hiếp cô gái. Kẻ lừa đảo đã thành công như vậy trong một thời gian kéo dài hơn 2 năm.

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