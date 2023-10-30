Bị thầy cúng cưỡng hiếp 2 lần, bé gái 15 tuổi mang thai mà không hay biết

Thế giới 30/10/2023 16:06

Mới đây, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ người đàn ông 50 tuổi sau khi có hành vi cưỡng hiếp bé gái 15 tuổi

Theo thông tin từ tờ Metropolitan Daily (Malaysia), vì con gái 15 tuổi thường xuyên đau ốm nên cha mẹ cô đã thuê một thầy cúng 50 tuổi với mục đích giúp con họ “tránh tà”.

Tuy nhiên, không ai ngờ rằng thầy cúng này đã giữ bí mật và trong tháng 11/2022 và tháng 4/2023, anh đã cưỡng hiếp nạn nhân dưới chiêu bài trừ tà.

Sau đó, kỳ kinh nguyệt của cô gái đã không đến và cho đến cuối tháng 9, khi trường học tổ chức buổi thuyết trình về tội phạm tình dục, cô gái mới nhận ra mình có thể bị cưỡng hiếp.

Sau đó, cô đã thông báo cho mẹ mình. Mẹ cô sau đó đưa đi khám sức khỏe tại bệnh viện, nhưng kết quả cho thấy cô gái đã mang thai.

Cảnh sát nhận được trình báo vào ngày 27/10 rằng thầy cúng 50 tuổi đã cưỡng hiếp một cô gái 15 tuổi trong một lễ trừ tà, khiến cô có thai.

Bị thầy cúng cưỡng hiếp 2 lần, bé gái 15 tuổi mang thai mà không hay biết - Ảnh 1
Bé gái 15 tuổi bị thầy cúng cưỡng hiếp đến mức mang thai. Ảnh: ET Today

Theo lời kể của cha mẹ, lúc đó cô gái bị bệnh và họ cho rằng cô bị linh hồn quỷ ám nên đã tìm đến một thầy cúng với hy vọng được trừ tà và chữa bệnh.

Năm 2021, cũng đã có một cô gái ở Malaysia bị người thân đưa lên bàn thờ, người phụ trách bàn thờ vừa nhìn thấy cô đã lập tức cho rằng cô gái này xui xẻo, dễ bị ma quỷ theo đuổi.

Anh ta lừa dối gia đình cô gái, nói rằng hàng tuần cô phải lên bàn thờ làm nghi lễ “chữa bệnh” để có thể thoát khỏi số phận bị hồn ma ám.

Nhân cơ hội đó, anh ta đã cưỡng hiếp cô gái. Kẻ lừa đảo đã thành công như vậy trong một thời gian kéo dài hơn 2 năm.

Nhờ bạn thân làm phù dâu, cô gái bàng hoàng thấy đối phương đang “thân mật” với chồng mình ngay tại phòng tân hôn

Nhờ bạn thân làm phù dâu, cô gái bàng hoàng thấy đối phương đang “thân mật” với chồng mình ngay tại phòng tân hôn

Mới đây, một người phụ nữ mới lấy chồng đã chia sẻ khoảnh khắc đau lòng trên mạng xã hội khi thấy chồng và bạn thân quan hệ ngay tại phòng tân hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin đời sống tin xã hội

TIN MỚI NHẤT

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 2 giờ 6 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 2 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích