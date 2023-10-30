Nhờ bạn thân làm phù dâu, cô gái bàng hoàng thấy đối phương đang “thân mật” với chồng mình ngay tại phòng tân hôn

Thế giới 30/10/2023 14:41

Mới đây, một người phụ nữ mới lấy chồng đã chia sẻ khoảnh khắc đau lòng trên mạng xã hội khi thấy chồng và bạn thân quan hệ ngay tại phòng tân hôn.

Theo đó, người phụ nữ này đã đăng trên một diễn đàn nổi tiếng của Đài Loan (Trung Quốc) với tiêu đề: “Làm phù dâu trong đám cưới- hãy suy nghĩ kỹ trước khi nhờ một người bạn làm phù dâu”.

Cô cho biết lý do mời người bạn này làm phù dâu là vì trong quá khứ, cô ấy từng mời mình đến nhà ăn bữa tối mừng năm mới, vì vậy cô luôn coi người này là một người bạn tốt.

Nhưng chỉ khi mời người này làm phù dâu, cô mới hiểu rằng mọi thứ chỉ là một hiểu lầm đẹp đẽ.

Tác giả bài viết ban đầu cho biết cô đã chi tổng cộng gần 46.000 nhân dân tệ (khoảng 154 triệu) để tặng quà cho các phù dâu bao gồm: một chiếc váy phù dâu làm riêng trị giá gần 40.000 nhân dân tệ (khoảng 134 triệu), 2.800 nhân dân tệ (khoang 9 triệu) để trang điểm và làm tóc cho phù dâu và khoảng 3.600 nhân dân tệ (khoảng 12 triệu) cho mỗi phong bao lì xì của phù dâu.

Nhờ bạn thân làm phù dâu, cô gái bàng hoàng thấy đối phương đang “thân mật” với chồng mình ngay tại phòng tân hôn - Ảnh 1
Phù dâu thân mật với chú rể ngay tại đám cưới. Ảnh: China Press

Thứ duy nhất mà các phù dâu cần quan tâm đó chính là giày cao gót. Tiệc cưới có giá 60.000 nhân dân tệ (khoảng 201 triệu) một bàn và phù dâu yêu cầu cô dẫn theo chồng sắp cưới và hỏi cô một cách ngây thơ: “Tôi có thể mặc áo phông, giày thể thao và quần jean đến không?”

Người vợ mới cưới cho biết, khi bạn bè đến thăm phòng cô dâu, người bạn thân này đã đưa chú rể vào phòng cô dâu và tự selfie trên ghế sofa trong phòng tân hôn.

Trước khi vào phòng, người này còn dùng phòng vệ sinh của cô dâu mà không xin phép. Trong lúc chúc rượu, người này còn biến mất và khi tiễn khách, cô chỉ đứng bên cạnh nhìn.

Có những người bạn và người thân còn phản ánh với cô rằng trong buổi tiệc, người bạn thân này còn tiếp xúc thân mật với chú rể. Cô viết: “Họ còn chạm vào nhau ở nhiều vị trí trên cơ thể, ôm và hôn nhau và có nhiều hành động tiếp xúc thân thể khác. Cả buổi chụp ảnh và quay video cưới đều ghi lại được."

Tác giả bài viết chỉ trích: “Người bạn này không đóng góp hoặc hỗ trợ nào trong đám cưới của tôi, trong khi một người phù dâu khác và những người bạn khác đã đứng ra giúp đỡ”.

Cuối cùng, người viết bài cho biết cô đã chấm dứt mối quan hệ với người bạn và nói: “Làm phù dâu chỉ là điểm bùng phát. Thái độ của cô ấy sau đó giống như biết rằng mình đã phạm tội mà không được bồi thường gì cả. Tất nhiên, người phù dâu này cũng không trả bất kỳ phong bao lì xì nào cho tôi. Người phù dâu khác vào ngày đó thực sự rất bận rộn và rất quan tâm và sau đó tặng cho tôi những món quà, tôi ước tính cũng hơn 20.000 (khoảng 67 triệu). Lúc đó tôi thực sự cảm động”.

Cô ấy chia sẻ bài viết này chỉ để khuyên mọi người và nói: “Thường xuyên đọc những bài chia sẻ đều nói không nên dễ dàng chọn người làm phù dâu, vì vậy tôi muốn chia sẻ một chút, hãy suy nghĩ kỹ trước khi mời bạn bè làm phù dâu”.

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