Vào đêm trước khi sự việc xảy ra, cô đã đi một mình đến sân bay Changi tham gia một sự kiện.

Theo thông tin từ trang 8world, vào năm 2019, một nữ sinh viên 23 tuổi đang theo học tại Đại học Kỹ thuật Nanyang ở Singapore đã bị một người đàn ông cưỡng hiếp ngay khi cô trở về nhà một mình vào ban đêm.

Khi cô gái ra khỏi ga tàu điện ngầm, cô ấy vẫn đang nói chuyện điện thoại với bạn trai đang ở nước ngoài, nhưng hai người đã xảy ra mâu thuẫn trong cuộc gọi.

Khi trở về, ban đầu cô dự định đi tàu điện ngầm để quay trở về ký túc xá, nhưng vô tình lên sai tàu. Vì vậy, cô buộc phải chuyển sang xe buýt để về nhà, trong khi thời gian đã quá nửa đêm."

Khi đó, có một số người đang đợi xe buýt tại trạm và để tránh người khác nghe được nội dung cuộc cãi nhau giữa cô và bạn trai, cô ấy quyết định đi bộ đến trạm xe buýt tiếp theo và trong quá trình đi bộ, cô ấy cố gắng giải quyết vấn đề với bạn trai. Tuy nhiên, lúc đó đã là 1 giờ 07 phút sáng.

Cô gái bận rộn nói chuyện điện thoại với bạn trai và không để ý rằng mình đang bị một kẻ xấu theo dõi và như vậy cô đã đi bộ trong khoảng 10 đến 15 phút trong lúc nói chuyện điện thoại.

Người đàn ông đã kéo cô gái 23 tuổi vào bụi rậm để cưỡng hiếp. Ảnh: ET Today

Được biết, nghi phạm người Ấn Độ đã cố gắng trốn sau một cái cây để không bị phát hiện. Sau đó, trong cuộc gọi, khi đang cãi nhau với bạn trai, cô gái đã không nhịn được và bật khóc.

Không ngờ, lúc đó, nhân viên vệ sinh bất ngờ lại tiếp cận “quan tâm” đến cô gái, khiến cô bị hốt hoảng.

Sau khi cô phát hiện môi trường xung quanh vô cùng hoang vu, trong lòng cô gái cảnh báo và quyết định quay đầu đi trở lại ga tàu điện ngầm.

Tuy nhiên, người nhân viên đó đột ngột nắm chặt và bắt cô tiếp tục đi về phía trước. Cô gái không dám chống cự và nhanh chóng rời đi, nhưng đã bị kẻ xấu tiếp tục theo đuổi và nạn nhân ngay lập tức thông báo cho bạn trai rằng mình đang bị theo dõi.

Sau đó, cô gái bị hung thủ lao tới đánh mạnh vào mặt và thét lên đau đớn. Bạn trai của cô nghe thấy tiếng kêu của bạn gái, trong tình huống khẩn cấp, ngay lập tức gọi điện cho bạn cùng phòng của nạn nhân, yêu cầu họ gọi cảnh sát.

Cô gái sau đó bị kẻ biến thái kéo vào bụi cây, cưỡng hiếp và đánh đập dã man. Sau đó, tên tội phạm còn lục soát túi xách của nữ sinh và lấy đi tài sản, rồi lấy một bình nước từ trong túi xách và đổ nước vào vùng kín của nạn nhân, cố gắng rửa sạch dấu vết tội phạm của mình.

Lúc cảnh sát đến hiện trường, nữ sinh đã bị thương khắp cơ thể, nằm bất động bên lề đường khóc lóc. Nạn nhân có nhiều vết thâm tím trên toàn bộ cơ thể, đặc biệt là khuôn mặt bị đánh đến tím tái và sưng phồng.

Ngay sau đó, cảnh sát tiến hành cuộc điều tra và bắt giữ tên tội phạm vào ngày hôm sau. Cuối cùng người đàn ông Ấn Độ, đã bị kết án 16 năm tù giam và 12 lần đánh roi.