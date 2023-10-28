Thử thách tìm chiếc điện thoại trong bức ảnh: Nếu làm được bạn sẽ có đôi mắt tinh tường và óc quan sát cực kỳ tốt

Thế giới 28/10/2023 14:33

Để tìm được chiếc điện thoại được ẩn giấu trong bức ảnh, bạn phải cần quan sát thật tỉ mỉ, từng chi tiết vì chúng sẽ không xuất hiện ngay trước mặt.

Có thể rất khó xác định những tiện íc đã ăn sâu vào cuộc sống của chúng ta trong môi trường ngày càng chứa đầy tiện ích. Ảo ảnh quang học thường xuyên đánh lừa nhận thức của con người, khiến việc phân biệt các vật thể thông thường trở nên khó khăn hơn.

Hôm nay sẽ có một thử thách ảo ảnh quang học đặc biệt: tìm điện thoại thông minh trong số nhiều thiết bị khác.

Bạn có thể thấy hình ảnh của nhiều loại thiết bị đã được sắp xếp gọn gàng bên dưới. Một chiếc điện thoại thông minh duy nhất được khéo léo giấu giữa những thiết bị này. Bạn có nhiệm vụ là tìm thấy điện thoại thông minh .

Mặc dù nó có vẻ đơn giản nhưng ảo ảnh này có thể rất dễ gây nhầm lẫn.

Thử thách tìm chiếc điện thoại trong bức ảnh: Nếu làm được bạn sẽ có đôi mắt tinh tường và óc quan sát cực kỳ tốt - Ảnh 1
Tìm điện thoại trong bức ảnh. Ảnh: India Times

Trang web so sánh Idealo đã tạo ra ảo ảnh này, trong đó mô tả một số thiết bị được xếp chồng lên và bao quanh nhau. Do sự tương phản màu sắc giữa các vật phẩm, câu đố trở nên thách thức.

Màu sắc khối tương phản đã được sử dụng để tạo ra đồ họa này để người xem có thể dễ dàng phân biệt giữa nhiều thiết bị. Do đó, việc tìm thấy chiếc điện thoại ẩn phải mất một thời gian mới nhận ra.

Một máy ảnh, laptop, tai nghe và thậm chí một số dụng cụ văn phòng phẩm cũng được hiển thị trong hình ảnh này. Ảo ảnh này có thể giống như một chiếc cặp học sinh bị vứt đi.

Dưới đây là đáp án câu đố.

Thử thách tìm chiếc điện thoại trong bức ảnh: Nếu làm được bạn sẽ có đôi mắt tinh tường và óc quan sát cực kỳ tốt - Ảnh 2
Đáp án câu đố. Ảnh: India Times
Ngất xỉu trên cầu thang, người đàn ông bị túi xách siết cổ đến chết

Ngất xỉu trên cầu thang, người đàn ông bị túi xách siết cổ đến chết

Mới đây, một người đàn ông ở Anh đã bị siết cổ đến chết sau khi nạn nhân bị dây đeo của túi xách vướng vào.

Xem thêm
Từ khóa:   ảo ảnh quang học câu đố tâm lý

TIN MỚI NHẤT

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 16 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 47 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 1 giờ 12 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích