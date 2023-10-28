Thử thách tìm chiếc điện thoại trong bức ảnh: Nếu làm được bạn sẽ có đôi mắt tinh tường và óc quan sát cực kỳ tốt

Để tìm được chiếc điện thoại được ẩn giấu trong bức ảnh, bạn phải cần quan sát thật tỉ mỉ, từng chi tiết vì chúng sẽ không xuất hiện ngay trước mặt.

Có thể rất khó xác định những tiện íc đã ăn sâu vào cuộc sống của chúng ta trong môi trường ngày càng chứa đầy tiện ích. Ảo ảnh quang học thường xuyên đánh lừa nhận thức của con người, khiến việc phân biệt các vật thể thông thường trở nên khó khăn hơn.

Hôm nay sẽ có một thử thách ảo ảnh quang học đặc biệt: tìm điện thoại thông minh trong số nhiều thiết bị khác.

Bạn có thể thấy hình ảnh của nhiều loại thiết bị đã được sắp xếp gọn gàng bên dưới. Một chiếc điện thoại thông minh duy nhất được khéo léo giấu giữa những thiết bị này. Bạn có nhiệm vụ là tìm thấy điện thoại thông minh .

Mặc dù nó có vẻ đơn giản nhưng ảo ảnh này có thể rất dễ gây nhầm lẫn.

Tìm điện thoại trong bức ảnh. Ảnh: India Times

Trang web so sánh Idealo đã tạo ra ảo ảnh này, trong đó mô tả một số thiết bị được xếp chồng lên và bao quanh nhau. Do sự tương phản màu sắc giữa các vật phẩm, câu đố trở nên thách thức.

Màu sắc khối tương phản đã được sử dụng để tạo ra đồ họa này để người xem có thể dễ dàng phân biệt giữa nhiều thiết bị. Do đó, việc tìm thấy chiếc điện thoại ẩn phải mất một thời gian mới nhận ra.

Một máy ảnh, laptop, tai nghe và thậm chí một số dụng cụ văn phòng phẩm cũng được hiển thị trong hình ảnh này. Ảo ảnh này có thể giống như một chiếc cặp học sinh bị vứt đi.

Dưới đây là đáp án câu đố.

Đáp án câu đố. Ảnh: India Times

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