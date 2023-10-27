Lầm tưởng công ty sắp phá sản, chồng ra tay sát hại vợ đang mang bầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ

Thế giới 27/10/2023 15:07

Mới đây, Chow Kwok-Hun, chủ tịch 34 tuổi của một công ty tại Singapore, đã dùng dao đâm chết người vợ 30 tuổi và đứa con trong bụng sau khi nghe tin công ty sắp phá sản.

Theo thông tin từ tờ Sin Chew Daily, Chow Kwok-Hun, 34 tuổi, người điều hành của một công ty đào tạo, vào tháng trước, đã nhận được bản báo cáo tài chính cho thấy công ty sắp phá sản và anh bắt đầu tin rằng nhân viên sẽ rời bỏ và coi thường anh vì sự thất bại trong kinh doanh.

Từ đó, anh đã trở nên trầm cảm, mất ngủ và bị ám ảnh bởi những ảo giác về việc phá sản, tự sát và bị phương tiện truyền thông đưa tin là “mang lại sự xấu hổ cho vợ và con gái”.

Mặc dù sự sai sót trong báo cáo tài chính đã được phát hiện nhanh chóng và thực tế là công ty đang vẫn đang kiếm lời, gia đình đã không ngừng khuyến khích, đồng hành và sắp xếp cuộc hẹn với bác sĩ tâm thần, nhưng Chow Kwok-Hun vẫn không thể thoát khỏi tình trạng trầm cảm.

Lầm tưởng công ty sắp phá sản, chồng ra tay sát hại vợ đang mang bầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ - Ảnh 1
 Cảnh sát đã đến hiện trường để điều tra vụ án. Ảnh: Oriental Daily

Vào đêm trước khi vụ án xảy ra, anh đã nảy sinh ý nghĩ tự sát và lo lắng rằng sau khi anh qua đời, vợ và con gái sẽ bị xấu hổ.

Vì vậy, vào rạng sáng hôm sau, trong khi vợ đang ngủ say, anh đã bịt miệng nạn nhân rồi đâm 10 nhát vào người vợ đang mang thai.

Sau khi tấn công, Chow Kwok-Hun đã thay con dao mới và cố gắng tự sát nhưng đều thất bại.

Sau đó, để tránh cha mẹ nhìn thấy hiện trường tàn ác, anh đã yêu cầu cha mình không đón anh đi làm và tự đến cơ quan cảnh sát để tự thú.

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