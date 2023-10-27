Bé gái 3 tuổi bị cưỡng hiếp khi đang dự lễ hội, ông nội nghe thấy tiếng kêu liền chạy tới nhưng phát hiện cảnh tượng kinh hoàng

Thế giới 27/10/2023 07:54

Mới đây, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi đã cưỡng hiếp bé gái 3 tuổi khi đang tham dự lễ hội ở địa phương.

Theo thông tin từ tờ NDTV, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 25/10 ở một ngôi làng thuộc bang Chhattisgarh, Ấn Độ, một bé gái 3 tuổi cùng với ông nội đi xem chương trình văn hóa được tổ chức nhân dịp lễ Dussehra.

Khi chương trình đang diễn ra, ông đã đến một ngôi nhà gần đó để lấy nước cho đứa trẻ và khi quay lại thì phát hiện cô bé đã mất tích.

Sau đó, ông nghe thấy tiếng khóc của bé gái từ một ngôi nhà và chạy đến đó thì tìm thấy người đàn ông đang cưỡng hiếp nạn nhân, viên cảnh sát cho biết.

Bé gái 3 tuổi bị cưỡng hiếp khi đang dự lễ hội, ông nội nghe thấy tiếng kêu liền chạy tới nhưng phát hiện cảnh tượng kinh hoàng - Ảnh 1
Bé gái 3 tuổi bị cưỡng hiếp khi đang tham dự lễ hội. Ảnh minh họa: Internet

Một quan chức cảnh sát cho biết, cuộc điều tra cho thấy nghi phạm đã cưỡng hiếp nạn nhân. Hiện cảnh sát đang bắt giữ nghi phạm.

Trước đó, vào ngày 20/10, ở Ấn Độ cũng đã xảy ra vụ việc tương tự ở bang Uttar Pradesh. Theo đó, một bé gái 17 tuổi đã bị Santosh Kumar Rajbhar (19 tuổi) từ một ngôi làng ở khu vực Bansdeeh bắt cóc và cưỡng hiếp.

Sau đó nghi phạm còn đưa ra lời đe dọa giết cô gái, cảnh báo nạn nhân không được nói về vụ việc.

Hiện cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm và đưa cô gái đi kiểm tra y tế. Một cuộc điều tra chi tiết về vấn đề này đang được tiến hành.

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