Mới đây, một người đàn ông ở Hàn Quốc đã có hành vi xem phim “người lớn” tại nơi công cộng khiến nhiều người xung quanh cảm thấy khá tức giận

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Hàn Quốc, vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ sáng ngày 20/10 khi người đàn ông bắt tàu điện ngầm Seoul tuyến số 1.

Lúc đầu, người ta thấy anh ta ngồi trên ghế nhìn vào điện thoại di động của mình như những hành khách khác

Tuy nhiên, nhìn kỹ hơn cho thấy người đàn ông đang xem phim “người lớn” trên điện thoại di động nhưng có lúc anh ta đã ngủ quên.

Trong khi đó, điện thoại vẫn tiếp tục phát video và có những hành khách khác đã chú ý đến anh ta, thậm chí còn tỏ ra thái độ tức giận.

Một hành khách ngồi đối diện với người đàn ông rất quan tâm đến hoạt động của người đàn ông này.

Người đàn ông đã được nhiều hành khách xung quanh chú ý vì xem phim "người lớn" ngay tại tàu điện ngầm. Ảnh: JTBC

Bên cạnh việc quay video về hành động xem phim “người lớn” của anh ta, người hành khách còn ghi lại tình trạng người đàn ông vô tình ngủ quên.

Tuy nhiên, hành khách quay video cho biết, người đàn ông này tỉnh lại sau khi ngủ được một lúc, sau đó tiếp tục xem phim, thậm chí còn cười nhạo tại hiện trường.

Chương trình bình luận "Incident Monitor" của đài JTBC đã mời các chuyên gia bình luận về vụ việc.

Oh Yun-seong, giáo sư quản lý cảnh sát tại Đại học Soonchunhyang, cho biết mặc dù hành vi của người đàn ông sẽ khiến người khác xấu hổ nhưng hành vi xem phim “người lớn” ở nơi công cộng dù có bất hợp pháp hay không hiện nằm ngoài tầm kiểm soát của cảnh sát.

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