Mâu thuẫn vì tranh chấp đất đai, người đàn ông lái máy kéo cán người 8 lần khiến nạn nhân tử vong tại chỗ

Thế giới 26/10/2023 08:52

Mới đây, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ 4 người liên quan đến vụ án mạng của người đàn ông sau khi lái máy kéo cán qua khiến nạn nhân tử vong tại chỗ

Theo thông tin từ tờ NDTV, vụ việc xảy ra tại Bharatpur, bang Rajasthan, Ấn Độ. Hai gia đình đã xảy ra một cuộc xung đột do tranh chấp đất đai.

Trong lúc giằng co, một người đàn ông tên Damodar đã bất ngờ lái một chiếc máy kéo và liên tục cán qua một người đàn ông khác tên Nirpat cho đến chết.

Trên thực tế, hai gia đình Bahadur Singh và Atar Singh đã mâu thuẫn từ lâu vì tranh chấp đất đai. Sáng ngày 25/10, gia đình Bahadur lái máy kéo tới khu đất này, gia đình Atar rất lo lắng.

Đến nơi, hai bên xảy ra tranh chấp và dùng gậy, đá tấn công nhau, dân làng gần đó cũng cho biết đã nghe thấy tiếng súng nổ.

Mâu thuẫn vì tranh chấp đất đai, người đàn ông lái máy kéo cán người 8 lần khiến nạn nhân tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Người đàn ông tử vong tại chỗ sau khi bị máy kéo cán qua. Ảnh: ET Today

Trong lúc xung đột, Neilpat, con trai của Atal, ngã xuống đất và bị Damodar trên chiếc máy kéo của mình lăn qua, mặc cho gia đình can ngăn nhưng Damodar không chịu dừng lại.

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, người ta thấy Neilpat nằm trên mặt đất, người đầy máu, người nhà anh khóc bên cạnh máy kéo, cầu xin Damoda dừng lại. Nhiều người xem đã quay clip để ghi lại vụ việc.

Thật không may, Neilpat đã  tử vong, gần 10 người bị thương trong cuộc xung đột và đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra và bắt giữ 4 người để thẩm vấn. Được biết, hai gia đình đã xảy ra xung đột cách đây 5 ngày, dẫn đến Bahadur và em trai Janak bị thương, do đó, gia đình Atal, trong đó có Neilpat, đã đệ đơn khiếu nại.

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