Cảnh sát Ấn Độ hiện đang truy tìm nghi phạm thứ hai sau khi có cáo buộc đã bạo hành người giúp việc.

Mới đây, một hiệu trưởng của trường học nổi tiếng ở khu Jubilee Hills thuộc bang Telangan, Ấn Độ, bị cảnh sát bắt giữ sau khi có đơn tố cáo về việc cưỡng hiếp một nữ giúp việc.

Hiện người đàn ông 55 tuổi này bị tạm giam, trong khi con trai ông, được xem là nghi phạm thứ hai, đang bỏ trốn.

“Có vẻ đã có bằng chứng cho thấy cả hai đã có mặt tại cùng một địa điểm vào thời gian xảy ra vụ cưỡng hiếp. Bị cáo chính đã được ra trước quan tòa vào ngày 24/10 và bị đưa vào trại tạm giam”, một quan chức của tổ chức bảo vệ phụ nữ cho biết.

Người giúp việc bị hiệu trưởng của một trường học nổi tiếng cưỡng hiếp. Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, vào ngày 16/7, người đàn ông đã được cho là đã cưỡng hiếp người giúp việc tại nhà của mình ở khi Banjara Hills.

Cô ấy đã đến gặp cảnh sát vài ngày sau đó và cáo buộc rằng cô bị người gác cổng xúc phạm vì cho rằng mình ăn trộm SIM tại ngôi nhà đó.

Không có vụ việc nào được đệ trình vì cô ấy đã rút lại khiếu nại. Tuy nhiên, cô ấy gần đây đã đến cảnh sát và khẳng định rằng vào tháng 7, cô không tiết lộ đầy đủ sự thật vì sợ nghi phạm làm hại cô và mẹ.

Cô cáo buộc hiệu trưởng đã cưỡng hiếp, còn con trai ông thì đối xử thô bạo bằng những từ ngữ lăng mạ khi có thông báo về việc mình bị cưỡng hiếp.

Đêm đang ngủ tại khách sạn, nam du khách kinh hoàng khi bị con khỉ “sàm sỡ” Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh một con khỉ đang thực hiện hành vi “sàm sỡ” người đàn ông đang ngủ làm dấy lên cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hieu-truong-cuong-hiep-va-bao-hanh-nguoi-giup-viec-ong-pham-la-nguoi-khong-ai-toi-626280.html