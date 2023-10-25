Đêm đang ngủ tại khách sạn, nam du khách kinh hoàng khi bị con khỉ “sàm sỡ”

Thế giới 25/10/2023 10:07

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh một con khỉ đang thực hiện hành vi “sàm sỡ” người đàn ông đang ngủ làm dấy lên cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

Một nam thanh niên người Anh cùng bạn đã đi du lịch đến Campuchia. Nhưng đến khi anh đi ngủ vào buổi tối do không đóng cửa sổ nên một con khỉ đã bất ngờ trèo vào phòng và “sàm sỡ” anh.

Theo thông tin từ tờ Daily Star (Anh), cảnh tượng kỳ lạ về một con khỉ sàm sỡ con người là do một người bạn của nạn nhân quay lại.

Vụ việc xảy ra vào tháng 6 năm 2022 nhưng mới đây đã bị tiết lộ trên mạng xã hội và làm dấy lên cuộc tranh luận.

Đêm đang ngủ tại khách sạn, nam du khách kinh hoàng khi bị con khỉ “sàm sỡ” - Ảnh 1
Nam du khách bị một con khỉ sàm sỡ. Ảnh: HK01

Người bạn của nạn nhân cho biết khi mình trở lại phòng thì nạn nhân đã ngủ say. Không ngờ một con khỉ đuôi dài đã trèo vào phòng và thậm chí còn cởi bỏ quần áo của nạn nhân và thực hiện hành động giống như đang quan hệ với anh.

Vì lo lắng con khỉ sẽ cắn vào phần thân dưới của nạn nhân nên anh không dám trực tiếp hù dọa con khỉ mà thay vào đó, sau khi ra khỏi phòng, anh ta bắt chước tiếng khỉ kêu ngoài cửa sổ để lừa con khỉ bỏ đi.

Người bạn này cho biết sau khi nạn nhân tỉnh dậy, anh ta ngay lập tức lên máy bay trở về Anh và không còn liên lạc với bạn bè sau đó.

 

 

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