Gửi ảnh nóng và quan hệ nhiều lần với 3 nam sinh, nữ giáo viên 24 tuổi đối mặt án tù 33 năm

Thế giới 26/10/2023 15:25

Một nữ giáo viên ở Mỹ đã bị cáo buộc quan hệ nhiều lần với nam sinh khi còn công tác tại trường và có thể đối mặt với án tù cao nhất là 33 năm.

Mới đây, Cassidy Kraus, nữ giáo viên 24 tuổi ở tiểu bang Iowa, Mỹ, bị cáo buộc gửi tin nhắn không đứng đắn cho học sinh chưa đủ tuổi vị thành niên và thậm chí có quan hệ với 3 nam sinh trong thời gian giảng dạy tại trường.

Theo đó, Cassidy Kraus, một nữ giáo viên đã kết hôn, bị buộc tội từ năm 2022 đến năm 2023 đã gửi nội dung không phù hợp đến 3 học sinh chưa đủ tuổi vị thành niên qua ứng dụng Snapchat và thậm chí có nhiều lần có quan hệ với họ.

Cô đang đối mặt với tội lạm dụng tình dục cấp độ 3, hai tội có hành vi dâm ô với trẻ em và ba tội chia sẻ tài liệu nhạy cảm với trẻ vị thành niên.

Gửi ảnh nóng và quan hệ nhiều lần với 3 nam sinh, nữ giáo viên 24 tuổi đối mặt án tù 33 năm - Ảnh 1
 Cassidy Kraus, nữ giáo viên bị tố đã quan hệ nhiều lần với 3 học sinh. Ảnh: Daily Star

Cảnh sát hạt Carroll cho biết Kraus đã có quan hệ với 3 nam sinh viên khác nhau trong thời gian làm việc tại một trường trung học địa phương.

Ba học sinh bị hại có độ tuổi từ 13 đến 14 tuổi. Nhà trường đã nhận được đơn khiếu nại vào tháng 8 năm nay rằng một học sinh đã nhận được những hình ảnh gợi cảm từ Kraus và sau đó đã tiến hành điều tra vụ án.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, Kraus đã tự nguyện từ chức tại trường học, không phải bị sa thải.

Cô đã bị bắt vào ngày 20/10 và được tại ngoại sau khi nộp số tiền bảo lãnh 10.000 USD (khoảng 246 triệu).

Nếu bị kết tội với tất cả các tội danh nghiêm trọng, cô có thể đối mặt với án tù cao nhất là 33 năm và một khoản phạt trên 43.000 USD (khoảng 1 tỷ).

 

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