Mới đây, một người đàn ông ở Anh đã bị siết cổ đến chết sau khi nạn nhân bị dây đeo của túi xách vướng vào.

Theo thông tin từ tờ Daily Mail, Macleod, 34 tuổi, sống tại thị trấn ven biển Newquay, hạt Cornwall, Anh, được phát hiện tử vong dưới cầu thang nơi anh sống, với phần đầu và cổ bị dây đeo của túi xách vướng vào.

Sau khi điều tra, người ta phát hiện anh ta nghiện rượu và trước khi qua đời, anh ta đã tổ chức tiệc liên tục trong 3 ngày cùng với người bạn Jack, hai người đã uống tới 10 lít rượu mạnh vào cuối tuần.

Không chỉ vậy, cả hai còn sử dụng các loại ma túy bị kiểm soát như coca, khiến anh bị thiếu ngủ trầm trọng và ngất xỉu trên cầu thang về nhà.

Lúc đó, có một chiếc túi xách treo trên tay vịn và vô tình đầu, cổ của Macleod bị dây đeo của túi xách vướng vào khiến nạn nhân tự thắt cổ.

Người đàn ông bị siết cổ sau khi bất tỉnh trên cầu thang. Ảnh: China Press

Trợ lý điều tra viên, David Davis, đã loại trừ khả năng tự tử: “Đầu và cổ của nạn nhân bị dây đeo của túi xách vướng vào và anh ta đã tự thắt cổ do ảnh hưởng của rượu, ma túy và thiếu ngủ”.

Ngoài ra, thanh tra Harrison cho biết gia đình và bạn bè của McLeod tin rằng đây là một “tai nạn thương tâm chứ không phải hành động cố ý”.

Cảnh sát cũng cho biết tại hiện trường vụ tai nạn không tìm thấy gì đáng ngờ và kết quả khám nghiệm tử thi xác nhận anh ta chết vì treo cổ.

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