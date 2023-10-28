Mới đây, cảnh sát Mỹ đã bắt giữ một cô gái 25 tuổi sau khi người này sát hại dã man mẹ ruột của mình.

Theo thông tin từ đài ABC7 (Mỹ), một phụ nữ gốc Tây Ban Nha 25 tuổi tên Gonzales ở bang California, Mỹ, đã dùng dao tấn công người mẹ 44 tuổi Perez tại nhà riêng vào tối ngày 22/10 khiến bà tử vong.

Sau đó, cô dùng dao để phân xác nạn nhân và bỏ phần đầu vào thùng rác.

Sau khi sát hại, cô chạy ra đường và khắp nơi trên mặt đất đều là dấu chân máu của cô. Hàng xóm đã chứng kiến quá trình cô trốn thoát.

Ngay sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát đã đến hiện trường và trong nhà họ phát hiện thi thể không đầu của nạn nhân, sau đó theo dấu máu trên đất, họ tìm thấy nghi phạm đang ẩn nấp giữa hai chiếc xe và bắt giữ cô. Cuối cùng, cảnh sát đã tìm thấy đầu của nạn nhân trong thùng rác tại hiện trường.

Cảnh sát hiện đã phong tỏa hiện trường. Ảnh: LA Times

Anh trai của nghi phạm cảm thấy đau lòng và cho biết, lúc đó, cháu gái 11 tuổi của anh chạy ra khỏi nhà với nhiều vết máu, rõ ràng đã chứng kiến quá trình vụ án.

Được biết, nạn nhân thường giúp đỡ việc chăm sóc 4 đứa con và 2 đứa cháu tại nhà. Khi sự việc xảy ra, cảnh sát còn phát hiện bóng bay và băng rôn kỷ niệm sinh nhật treo trên tường.

Cảnh sát chưa tiết lộ động cơ gây án nhưng hàng xóm cho biết nghi phạm bị tình nghi nghiện ma túy.

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