Quay lén hai vợ chồng làm “chuyện ấy”: Mẹ chồng đối mặt án tù, hàng xóm nói một câu khiến cô rất sốc

Thế giới 30/10/2023 10:28

Mới đây, một người phụ nữ ở Trung Quốc đã lên tiếng tố cáo việc mẹ chồng quay lén “chuyện ấy” của hai vợ chồng và đi chia sẻ với hàng xóm.

Xu Shengmei, một nhân viên truyền thông cấp cao, trong chương trình "Zhenzhen Youci" cho biết, cô sau khi kết hôn đã sống chung với mẹ chồng và các thành viên trong gia đình. Cô có một đứa con với chồng.

Một ngày nọ, trong cuộc trò chuyện với hàng xóm, hai bên đã trò chuyện thoải mái trong một thời gian dài. Không ngờ, hàng xóm đột nhiên nói rằng: “Chị dâu nói lúc cởi quần áo trông cô giống như đang làm gái”.

Nghe xong, người phụ nữ cảm thấy khó tin, sau đó hàng xóm còn miêu tả chi tiết những điều xảy ra trên giường giữa cô và chồng, khiến cô hoảng sợ trong giây lát. Sau khi tra hỏi, người hàng xóm mới tiết lộ rằng: “Chúng tôi đã xem cái video đó”.

Sau đó, người phụ nữ đã hỏi em dâu và mới biết là mẹ chồng đã lắp đặt camera giám sát trong phòng của họ, quay lại toàn bộ cuộc sống hàng ngày của hai người, thậm chí còn đánh giá cả các vấn đề trên giường giữa hai người và chia sẻ với hàng xóm.

Quay lén hai vợ chồng làm “chuyện ấy”: Mẹ chồng đối mặt án tù, hàng xóm nói một câu khiến cô rất sốc - Ảnh 1
Mẹ chồng đã đem video quay lén chuyện của hai vợ chồng cho hàng xóm xem. Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ bị sốc và lập tức thông báo cho chồng về sự việc này. Cả hai cùng thẩm vấn mẹ chồng và không ngờ bà lại trả lời: “Mẹ không có ý định đâu, con vừa sinh nên lo rằng con sẽ không biết cách chăm sóc đứa bé” và giải thích rằng “Mẹ chỉ muốn xem cháu cháu thôi”, chứ không phải quay lén cuộc sống hàng ngày của hai người.

Sau đó, người phụ nữ và chồng đã chuyển ra ngoài tìm chỗ ở khác và tuyên bố rằng: “Dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ chồng”. Câu chuyện kỳ lạ này khiến Xu Shengmei lắc đầu.

Về vụ việc này, luật sư Lin Mingzhong cho biết mẹ chồng không chỉ vi phạm quyền riêng tư bằng việc quay lén hình ảnh nhạy cảm, mà còn chia sẻ nó với người khác.

Theo luật hiện tại, ít nhất phải kết án tù 1 năm và nếu người con dâu quyết liệt hơn, mẹ chồng có thể đối mặt với án tù.

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