Một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng đã xảy ra ở Ai Cập khiến 35 người thiệt mạng trong đó có ít nhất 18 người bị thiêu sống và 53 người bị thương.

Truyền thông nhà nước Ai Cập đưa tin khoảng 35 người đã thiệt mạng và 53 người khác bị thương trong một vụ va chạm nhiều phương tiện ở tỉnh Behra của Ai Cập trên đường cao tốc nối liền giữa Alexandria và Cairo, cách thủ đô Ai Cập khoảng 132 km về phía bắc.

Theo thông tin từ tờ Al-Ahram, cảnh sát cho biết một vụ rò rỉ dầu từ một chiếc ô tô dường như đã khiến một chiếc xe khách va chạm với một số phương tiện, trong đó một số chiếc bốc cháy.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Egypt Today

Theo những bức ảnh về hiện trường vụ tai nạn được lan truyền trên mạng xã hội, có thể thấy một chiếc xe tải bị lật nằm trên lớp nhựa cháy đen trên làn đường cao tốc.

Phía trước có ít nhất một chiếc xe buýt và một chiếc xe buýt nhỏ, cả hai chiếc gần như chìm trong biển lửa, ngoài ra còn có nhiều ô tô, một số chiếc đang bốc cháy.

Ban đầu, Bộ Y tế Ai Cập đưa ra báo cáo khoảng 45 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện, trong khi 20 xe cứu thương đã đến hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, vào năm 2021, theo thống kê đã có 7.000 người chết vì tai nạn giao thông ở Ai Cập.

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