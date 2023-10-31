Quan hệ và sát hại ít nhất 4 nạn nhân, người phụ nữ 33 tuổi bị cảnh sát buộc tội là “kẻ sát nhân hàng loạt”

Thế giới 31/10/2023 06:31

Mới đây, một người phụ nữ ở Mỹ đã bị truy tố tổng cộng 28 tội danh sau khi thực hiện sát hại ít nhất 4 người đàn ông từ năm 2022 đến nay.

Rebecca Auborn, một phụ nữ 33 tuổi đến từ tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ, đang bị cảnh sát buộc tội là một kẻ sát nhân hàng loạt.

Theo thông tin từ tờ ET Today, từ tháng 12/2022 đến tháng 6/2023, Rebecca Auborn đã bị cáo buộc quan hệ với nhiều người đàn ông trong một khách sạn ở phía đông bắc thành phố Columbus.

Sau đó, cô đã cho các đối phương uống một lượng lớn thuốc Fentanyl, thành công cướp đi mạng sống của 4 người. Còn một người đàn ông khác thì đang trong trình trạng nguy kịch sau khi sử dụng thuốc quá liều.

Cảnh sát chưa công bố danh tính của 5 người đàn ông này và tin rằng có thể còn nhiều nạn nhân khác.

Quan hệ và sát hại ít nhất 4 nạn nhân, người phụ nữ 33 tuổi bị cảnh sát buộc tội là “kẻ sát nhân hàng loạt” - Ảnh 1
Rebecca Auborn đã sát hại ít nhất 4 người đàn ông. Ảnh: 13ABC

Gần đây, Rebecca Auborn đã bị truy tố với tổng cộng 28 tội danh, bao gồm 4 tội giết người, 4 tội ngộ sát không tự nguyện, 5 tội cướp giật nghiêm trọng, 5 tội gây thương tích cố ý, 5 tội gây thương tích do sử dụng ma túy, 1 tội sửa chứng cứ và 4 tội buôn bán ma túy.

Tổng Chưởng lý bang Ohio (Mỹ), ông Dave Yost cho biết trong một cuộc họp báo: “Đối với tôi, bất kỳ ai thực hiện nhiều vụ giết người vào nhiều thời điểm khác nhau đều là kẻ giết người hàng loạt và tôi chưa bao giờ gặp điều đó trong sự nghiệp của mình. Chưa có đồng nghiệp nào của tôi từng gặp phải trường hợp như thế này trước đây. Chúng tôi sẽ tìm kiếm công lý cho tất cả nạn nhân”.

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