Bị mẹ ruột bạo hành suốt 1 năm đến mức cụt hai chân, bé trai 6 tuổi vẫn hồn nhiên đáp: “Mẹ chỉ bị ốm thôi”

Thế giới 31/10/2023 14:49

Mới đây, một người phụ nữ Trung Quốc đã bị đưa ra tòa sau khi bạo hành con trai suốt 1 năm đến mức bệnh tật khắp người.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Trung Quốc, đã hơn 9 tháng kể từ khi Xuân Xuân (tên nhân vật đã được thay đổi) bị cắt bỏ đôi chân.

Kết quả chẩn đoán cho thấy: bệnh thần kinh thị giác ở cả hai mắt, khuyết tật mức độ 1; cụt cả hai chân, khuyết tật mức độ 3; động kinh tâm thần, khuyết tật mức độ 2.

Vốn tưởng rằng sau khi trải qua vết thương nặng như vậy, cậu bé sẽ trở nên ít nói, không muốn gặp gỡ mọi người, nhưng tình hình thực tế lại khác so với tưởng tượng.

Cậu bé rất nhiệt tình, vui vẻ, hoạt bát và thân thiện với mọi người. Nếu cơ thể không tàn tật khó có thể tưởng tượng những gì đã xảy ra với Xuân Xuân.

Trong khoảng thời gian từ tháng 2/2022 đến đầu tháng 1/2023, mẹ ruột của Xuân Xuân, Cố Tiểu Lý (tên nhân vật đã được thay đổi), đã dùng mọi cách như mắng mỏ, ném đồ, đẩy xuống cầu thang, tạt nước lạnh, phơi ngoài trời mưa, ép ăn phân và bỏ đói trong thời gian dài.

Bị mẹ ruột bạo hành suốt 1 năm đến mức cụt hai chân, bé trai 6 tuổi vẫn hồn nhiên đáp: “Mẹ chỉ bị ốm thôi” - Ảnh 1
Cậu bé bị mẹ bạo hành đến mức cụt hai chân. Ảnh: Weibo

Đến tháng 5 năm 2022, giáo viên mẫu giáo phát hiện nhiều vết thương trên cơ thể Xuân Xuân và báo cáo cho cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, Cố Tiểu Lý đã không chịu ăn năn hối cải sau khi được cơ quan chức năng giáo dục, khiển trách và tiếp tục gây thương tích cho Xuân Xuân, dẫn đến  cổ chân bị tê cóng, hoại tử hai bên và phải cắt cụt.

Theo kết luận từ pháp y, Xuân Xuân bị thương nặng cấp độ một và sau đó được xác định bị khuyết tật ở cả hai mắt cá, cả hai bắp chân và chứng động kinh tâm thần.

Ngày 3 tháng 1 năm nay, cha của Xuân Xuân trở về và phát hiện sự việc, sau đó báo cảnh sát. Lúc này, Cao Tiểu Lý bị văn phòng cảnh sát quận Thông Châu, thành phố Nam Thông, tạm giam vì tội ngược đãi.

Ngày 12 tháng 10, vụ án được đưa ra xét xử tại tòa án. Lúc này, Cao Tiểu Lý, mẹ ruột của Xuân Xuân, đã rơi nước mắt trong phiên tòa và thể hiện sự hối hận.

Tuy nhiên, tòa chưa tuyên án ngay tại phiên tòa. Đến nay, Xuân Xuân vẫn nghĩ rằng mẹ của mình bị bệnh, vì vậy mới có những hành động như vậy đối với anh ấy. “Mẹ đang điều trị bệnh, khi khỏi bệnh sẽ trở về”.

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