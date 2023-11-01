Mới đây, một người đàn ông ở Thái Lan đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi sát hại con trai 6 tuổi bằng cách làm nạn nhân ngạt thở.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Thái Lan, Nataporn, 23 tuổi, đã trình báo vụ việc về đứa con của anh mất tích lên đồn cảnh sát Hua Hin ở Prachuap Khiri Khan vào ngày 27/10.

Anh cho biết khi đỗ xe vào lề đường để mua cơm xá xíu, đột nhiên con trai anh biến mất không lời giải thích. Ngay lập tức, cảnh sát đã sử dụng mạng xã hội nhằm kêu gọi sự trợ giúp của tất cả cư dân trong làng để tìm kiếm đứa trẻ.

Sáng sớm ngày 28/10, cảnh sát nhận được tin báo Natapong tìm thấy thi thể con trai trong rừng mía.

Cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường và phát hiện khuôn mặt cậu bé tái nhợt, trên trán có vết xước, khám nghiệm pháp y xác nhận cậu bé chết vì ngạt thở.

Vì có nhiều điểm nghi ngờ trong vụ án này, cảnh sát sau đó đã tiến hành cuộc thẩm vấn kéo dài nhiều giờ đồng hồ với Natapong.

Nghi phạm đang dựng lại hiện trường vụ sát hại. Ảnh: Nation TV

Cuối cùng, người đàn ông này đã thú nhận rằng cách đây một tháng, sau một cuộc cãi vã với vợ, anh bị bỏ rơi và phải nuôi con trai một mình. Do áp lực và căng thẳng, anh mới quyết định sát hại con trai mình.

Natapong cho biết trong đêm xảy ra vụ án, anh ôm con lên xe và đưa đến một nơi hẻo lánh cách nhà 300 mét.

Anh đặt con trai nằm trên đùi và dùng tay bịt miệng cho đến khi nạn nhân tử vong. Sau đó, Natapong vứt thi thể con trai vào một nơi hoang vu và lái xe trở về nhà để ngủ cho đến khi thức dậy vào sáng hôm sau, anh mới kêu gọi sự trợ giúp của hàng xóm để tìm kiếm đứa trẻ.

Natapong đã thừa nhận rằng ban đầu anh đã tạo ra một vụ án giả để che đậy sự thật. Sau đó, cảnh sát đã giam giữ anh ta để tái hiện lại sự việc tại hiện trường, và rất nhiều người dân xung quanh đã tức giận và mắng anh ta vì cho rằng anh không xứng làm cha.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cha-sat-hai-con-trai-6-tuoi-em-vut-xac-o-noi-hoang-vu-tiet-lo-nguyen-nhan-gay-soc-627885.html