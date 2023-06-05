Một trận lở đất xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc, khiến nhiều người thương vong.

Ngày 4/6, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin, một vụ lở đất quy mô lớn đã xảy ra tại một ngôi làng ở thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày.

Đến khoảng 16h chiều, cơ quan chức năng thông báo có 14 người chết, 5 người mất tích trong vụ sạt lở và đang tiến hành tìm kiếm.

Hiện trường vụ lở đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc - Ảnh: Yonhap News

Tất cả những người mất tích được cho là đã được tìm thấy và đã tử vong.

Vụ sạt lở đất xảy ra tại khu vực có công ty khoáng sản, nguyên nhân ban đầu được cho là do đất đá rơi xuống đè trúng cơ sở sản xuất và sinh hoạt của công ty.

Một cư dân nói với tờ Xiaoxiang Morning Post rằng "Rất nhiều đá rơi từ trên núi xuống và rơi trúng tòa nhà ký túc xá của công ty", và một cư dân khác cho biết "Gần đây mưa rất nhiều".

Các nhà chức trách đã hoàn thành hoạt động tìm kiếm và đang điều tra các tình huống nguyên nhân của vụ sạt lở đất.

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