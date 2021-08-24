Nữ TikToker chết tức tưởi sau khi ngã từ độ cao 50 mét xuống đất

Thế giới 24/08/2021 17:43

Nữ TikToker này đã té xuống từ mái nhà cao 50 mét tại nơi mình sống khi đang quay cảnh hoàng hôn.

Theo The Sun, cô gái tên 23 tuổi tên là Kubra Dogan đến từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đã cùng với em họ 16 tuổi của mình là Helen trèo lên mái nhà mình để quay cảnh hoàng hôn làm nội dung cho clip TikTok. Lúc đó là khoảng 19 giờ 30 phút (theo giờ địa phương).

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Kurba và em họ Helen lên nóc nhà để quay cảnh hoàng hôn - Ảnh: The Sun

Đoạn clip do gia đình cung cấp cho thấy em họ đang quay cảnh hoàng hôn còn Kurba thì đang ngồi tạo dáng. Sau đó, nữ TikToker đứng dậy và bước tới một tí nhưng âm thanh như tiếng đồ nhựa bị gãy từ tấm lợp mái nhà vang lên và Kurba rơi tự do từ độ cao 50 mét xuống đất.

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Kurba đang tạo dáng thì đứng dậy và ơi tự do - Ảnh: The Sun

Em họ của Kurba sau đó nhanh chóng chạy xuống báo cho gia đình về vụ việc trên và gọi cho xe cứu thương. Đáng tiếc thay, khi đến bệnh viện, các chuyên gia y tế xác nhận Kurba đã không qua khỏi.

Theo trang tin tức Sabah của Thổ Nhĩ Kỳ, sau sự việc đau lòng trên, gia đình Kurba đang có ý định kiện bên thi công nhà cửa vì họ chính là những người đã lăp đặt các tấm lợp trên mái nhà.

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Khoảnh khắc Kurba bước hụt chân và rơi xuống đất - Ảnh: Cắt từ clip

Chú của Kurba, ông Nebi Dogan trả lời phỏng vấn: "Có một lỗ hổng lớn trong cấu trúc phần mái của ngôi nhà. Vì vậy, khi cháu tôi vừa đặt chân tới, mái đã bị gãy và con bé rơi tự do từ tầng 9.

Sau khi khám nghiệm tử thi, thi thể của Kurba đã được giao lại cho gia đình của cô để có thể thực hiện các thủ tục mai táng. Cuộc điều tra về vụ việc vẫn được tiếp tục diễn ra.

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