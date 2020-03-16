Nổi da gà cảnh bạn cùng phòng ở bẩn đến nỗi nấm mọc trong chậu quần áo, dân mạng hùa theo kể khổ

Chuyện bạn cùng phòng ở bẩn thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội. Bài đăng nào cũng được khuyến cáo "không nên xem trong khi ăn" để tránh người đọc không chịu được mà nôn mửa. Ai nấy đều thắc mắc tại sao trên đời lại có những người ở bẩn không chịu nổi như thế.

Mới đây, dân tình được dịp hoảng hốt với màn bóc phốt bàn cùng phòng ở bẩn bên Trung Quốc. Chiếc gối bị mốc đen, bẩn đến nỗi mọc cả nấm khiến bất cứ ai nhìn vào cũng muốn té xỉu. Nhân dịp này, dân mạng hùa theo kể lể nỗi khổ tâm có bạn cùng phòng ở bẩn.