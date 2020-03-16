Nổi da gà cảnh bạn cùng phòng ở bẩn đến nỗi nấm mọc trong chậu quần áo, dân mạng hùa theo kể khổ

Sau khi xem loạt ảnh tố bạn cùng phòng ở bẩn, dân mạng đều khuyên những thanh niên này nên dọn ra bãi rác ở cho đỡ tốn tiền thuê nhà.
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Chuyện bạn cùng phòng ở bẩn thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội. Bài đăng nào cũng được khuyến cáo "không nên xem trong khi ăn" để tránh người đọc không chịu được mà nôn mửa. Ai nấy đều thắc mắc tại sao trên đời lại có những người ở bẩn không chịu nổi như thế.
Mới đây, dân tình được dịp hoảng hốt với màn bóc phốt bàn cùng phòng ở bẩn bên Trung Quốc. Chiếc gối bị mốc đen, bẩn đến nỗi mọc cả nấm khiến bất cứ ai nhìn vào cũng muốn té xỉu. Nhân dịp này, dân mạng hùa theo kể lể nỗi khổ tâm có bạn cùng phòng ở bẩn.
Loạt ảnh thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng Trung Quốc lẫn Việt Nam. Hầu hết mọi người đều cho rằng những bức ảnh trên đều gói gọn trong 4 chữ: Thảm họa kinh hoàng.
"Mình ăn ở cũng không quá gọn gàng mà nhìn loạt ảnh này còn mắc ói"; "Má ơi đáng sợ quá! Mai mốt chủ thớt nên chú thích 'không xem khi đang ăn' để tui còn tránh nha"; "Chủ nhân của mấy căn phòng này hãy ngồi ngay ngắn để ta vái lạy"; "Cứu tôi với! Ói hết mấy thứ trong bụng rồi"; "Ở bẩn đạt đến cảnh giới này chắc không phải người bình thường đâu"; "Thôi dọn ra bãi rác ở đi cho đỡ tốn tiền thuê nhà"...