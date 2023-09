Trước đó, vào ngày 13/3/2022, MXH xứ Trung không khỏi xúc động trước đoạn clip ghi lại khoảnh khắc người chồng chịu bỏng, giữ chặt tay vợ ngoài ban công. Được biết, ngọn lửa bùng lên tại một căn hộ ở tầng 2. Khi đó, chị Vương đang trong phòng ngủ, sau khi phát hiện cháy nhà đã trèo ra ngoài cửa sổ, đi men sang ban công bên cạnh.

Dù bị bỏng nặng với nhiều vết da bong tróc, Chen vẫn giữ chặt tay vợ cho đến khi có người đến cứu. (Ảnh chụp màn hình)

Bất chấp bị lửa cháy phía sau, anh Trần vẫn cố giữ chặt vợ đứng ở mép lan can bên ngoài vì sợ chị sẽ rơi xuống, chờ đội cứu hỏa tới hỗ trợ. Người chồng nhất quyết không buông tay vợ mình, giữ cô an toàn ở ngoài ban công trong đám cháy mặc cho bản thân đang bị bỏng nặng, còn an ủi vợ: “Đừng lo lắng, anh sẽ giữ chặt em, anh không buông tay”.

Theo video được lan truyền trên Weibo, ngay khi vừa được đưa đến nơi an toàn, Wang dù đã kiệt sức vẫn cầu xin: "Hãy cứu chồng tôi trước". Câu chuyện xúc động đã lấy đi nước mắt của không ít người.

Yangtse Evening Newsreported đưa tin khi được giải cứu, cả hai vợ chồng Chen và Wang đều bị bỏng nghiêm trọng với nhiều vùng da bị đỏ và bong tróc, bị tổn thương đường hô hấp. Trong đó, Wang bị bỏng hơn 95% cơ thể, chồng cô thậm chí còn bị thương nặng hơn.