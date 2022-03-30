Người vợ được chồng nắm chặt tay ở ban công trong vụ hỏa hoạn đã qua đời, để lại 3 người con bơ vơ mất cả cha lẫn mẹ

Thế giới 30/03/2022 11:44

Sau khi người chồng bị bỏng nặng qua đời, chị Vương - người được chồng giữ chặt tay ngoài ban công giữa hỏa hoạn cùng đã không qua khỏi vì vết thương trở nặng đột ngột.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn gây xôn xao tại Trung Quốc những ngày qua, ngày hôm qua (29/3) truyền thông nước này đưa tin cho biết chị Vương - người vợ được chồng giữ chặt tay ngoài ban công giữa hỏa hoạn đã không qua khỏi vì vết thương đột ngột trở nặng. 

Trước đó, ngày 22/3, anh Trần - người chồng trong vụ việc cũng đã không qua khỏi vì vết thương qua nặng. Cả hai là nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại Nam Kinh hôm 13/3. Điều khiến mọi người càng thêm đau lòng hơn nữa là hai vợ chồng còn có ba người con vừa mất cả cha lẫn mẹ.

Người vợ được chồng nắm chặt tay ở ban công trong vụ hỏa hoạn đã qua đời, để lại 3 người con bơ vơ mất cả cha lẫn mẹ - Ảnh 1

 “Một đứa học cấp 2, hai đứa còn lại đều đang học tiểu học. Khi tôi báo tin, mấy đứa đều khóc vô cùng đau lòng. Ba đứa trẻ còn phải tiếp tục đi học, hơn nữa còn đang nợ một khoản tiền viện phí nên chúng tôi đang cân nhắc thương lượng với các tổ chức gây quỹ xin nhận tiền quyên góp” - người nhà anh chị chia sẻ.

Trước đó, vào ngày 13/3/2022, MXH xứ Trung không khỏi xúc động trước đoạn clip ghi lại khoảnh khắc người chồng chịu bỏng, giữ chặt tay vợ ngoài ban công. Được biết, ngọn lửa bùng lên tại một căn hộ ở tầng 2. Khi đó, chị Vương đang trong phòng ngủ, sau khi phát hiện cháy nhà đã trèo ra ngoài cửa sổ, đi men sang ban công bên cạnh. 

Người vợ được chồng nắm chặt tay ở ban công trong vụ hỏa hoạn đã qua đời, để lại 3 người con bơ vơ mất cả cha lẫn mẹ - Ảnh 2
Dù bị bỏng nặng với nhiều vết da bong tróc, Chen vẫn giữ chặt tay vợ cho đến khi có người đến cứu. (Ảnh chụp màn hình)

Bất chấp bị lửa cháy phía sau, anh Trần vẫn cố giữ chặt vợ đứng ở mép lan can bên ngoài vì sợ chị sẽ rơi xuống, chờ đội cứu hỏa tới hỗ trợ. Người chồng nhất quyết không buông tay vợ mình, giữ cô an toàn ở ngoài ban công trong đám cháy mặc cho bản thân đang bị bỏng nặng, còn an ủi vợ: “Đừng lo lắng, anh sẽ giữ chặt em, anh không buông tay”.

Theo video được lan truyền trên Weibo, ngay khi vừa được đưa đến nơi an toàn, Wang dù đã kiệt sức vẫn cầu xin: "Hãy cứu chồng tôi trước". Câu chuyện xúc động đã lấy đi nước mắt của không ít người.

Yangtse Evening Newsreported đưa tin khi được giải cứu, cả hai vợ chồng Chen và Wang đều bị bỏng nghiêm trọng với nhiều vùng da bị đỏ và bong tróc, bị tổn thương đường hô hấp. Trong đó, Wang bị bỏng hơn 95% cơ thể, chồng cô thậm chí còn bị thương nặng hơn.

 

5 khoảng khắc đẹp nhất của Oscar, bao gồm cú tát của Will Smith và Beyonce giành giải thưởng với bài hát Be Alive

5 khoảng khắc đẹp nhất của Oscar, bao gồm cú tát của Will Smith và Beyonce giành giải thưởng với bài hát Be Alive

Đêm trao giải lớn nhất Hollywood với sự xuất hiện của các ngôi sao hàng đầu thế giới, và loạt cảnh tượng gây bất ngờ tại Oscar.

Xem thêm
Từ khóa:   nắm chặt tay vợ trong hỏa hoạn hỏa hoạn chồng cứu vợ

TIN MỚI NHẤT

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 1 giờ 7 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 2 giờ 45 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 2 giờ 56 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích