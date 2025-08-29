Hải Phòng: Sạt lở núi nghiêm trọng, đá đổ chắn ngang đường vào Vườn quốc gia Cát Bà

Tiếp nhận thông tin, đặc khu Cát Hải đã huy động lực lượng phong tỏa khu vực, đồng thời đưa máy xúc đến hiện trường để dọn dẹp, bảo đảm an toàn giao thông.

Theo thông tin báo Tiền Phong, sáng nay (29/8), một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực Khe Sâu, đảo Cát Bà (đặc khu Cát Hải, Hải Phòng), khiến nhiều khối đá từ trên núi đổ xuống chắn ngang tuyến đường xuyên đảo.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Theo thông tin báo Lao Động, ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, chính quyền đặc khu Cát Hải đã cử lực lượng phong tỏa khu vực, đồng thời đưa máy xúc để dọn dẹp đất đá khỏi khu vực lòng đường. Đại diện lãnh đạo đặc khu Cát Hải cho biết, hiện vẫn chưa xác định nguyên nhân dẫn đến việc sạt lở núi. Tuy nhiên có khả năng do mưa nhiều, ngấm nước lâu ngày nên đất đá bị trượt xuống. “Hiện, đất, đá khu vực này vẫn còn khả năng sạt lở tiếp. Vì vậy, địa phương tạm thời phong tỏa, cấm phương tiện lưu thông qua khu vực đường này cho đến khi bảo đảm an toàn” – đại diện đặc khu Cát Hải cho biết.

Lực lượng chức năng xử lý sự cố sạt lở. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Đường xuyên đảo Cát Bà là tuyến đường cũ kết nối bến phà với trung tâm khu du lịch Cát Bà.

Kể từ khi có tuyến đường ven biển hay còn gọi là tuyến đường hoa xuyên đảo mới, người dân và du khách thường chọn tuyến đường mới để di chuyển. Tuyến đường xuyên đảo Cát Bà chỉ còn là tuyến đường phụ, số ít du khách lựa chọn để từ trung tâm khu du lịch Cát Bà đến tham quan Vườn quốc gia Cát Bà.

