Thương tâm tột cùng hoàn cảnh của gia đình người phụ nữ điếc tử nạn trong vụ rơi máy bay ở Trung Quốc

Thế giới 28/03/2022 14:33

Đó là lần đầu tiên cặp vợ chồng cùng cô con gái 1 tuổi rưỡi đi máy bay và cũng là lần cuối cùng của họ.

Theo VnExpress đưa tin, Giới chức Trung Quốc xác nhận toàn bộ 132 người trên chuyến bay của China Eastern rơi ở Quảng Tây đầu tuần này đều đã tử vong. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV dẫn lời Phó tổng giám đốc Cục Hàng không Dân dụng Hu Zhenjiang cho biết: "Toàn bộ 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay số hiệu MU5735 của hãng hàng không China Eastern đã thiệt mạng vào ngày 21/3".

Thông báo được đưa ra từ trung tâm chỉ huy tìm kiếm và cứu nạn ở thành phố Ngô Châu, tỉnh Quảng Tây, gần địa điểm máy bay rơi, sau đó là phút mặc niệm dành cho những người đã mất. Giới chức đã xác định được danh tính của 114 hành khách và 6 thành viên tổ bay thông qua phương pháp giám định ADN. Các cơ quan chức năng hàng không dân dụng đã bảo quản cẩn thận hài cốt và đồ đạc của nạn nhân, đồng thời thành lập các tổ tư vấn cho thân nhân người gặp nạn.

Thương tâm tột cùng hoàn cảnh của gia đình người phụ nữ điếc tử nạn trong vụ rơi máy bay ở Trung Quốc - Ảnh 1
3 tấm vé máy bay đầu tiên của gia đình - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Theo thông tin của báo Dân Trí, liên quan đến vụ rơi máy bay này, câu chuyện xúc động của một gia đình nạn nhân tử nạn đăng trên tờ China Youth Daily khiến nhiều người xót xa. Cụ thể, một người đàn ông lấy bút danh Vương Bạch Dương cho biết, anh là em trai của Cốc Vũ Hàm, một trong những hành khách xấu số có mặt trên chuyến bay.

Theo lời kể của Vương, gia đình của chị gái anh gồm hai vợ chồng Cốc Vũ Hàm và con gái Quách Dư Mạt (18 tháng tuổi) cùng nhau đi máy bay từ Côn Minh tới Quảng Châu hôm 21/3. Đây cũng là lần đầu tiên cả gia đình đi máy bay thì gặp nạn.

Mục đích gia đình chị Cốc muốn tới Quảng Châu lần này là để làm phẫu thuật rò lỗ mang tai cho con gái. Ban đầu, họ muốn đặt vé vào chuyến sớm của ngày 21/3 nhưng chuyến trước đó bị hủy nên phải rời lịch sang chuyến muộn hơn.

Thương tâm tột cùng hoàn cảnh của gia đình người phụ nữ điếc tử nạn trong vụ rơi máy bay ở Trung Quốc - Ảnh 2
Lực lượng cứu hộ tại hiện trường tai nạn máy bay ở Quảng Tây, Trung Quốc hôm 25/3 - Ảnh: VnExpress

Trước giờ máy bay khởi hành, chị Cốc còn gửi video cho em trai xem cảnh bé Dư Mạt đang chơi đùa nghịch ngợm ở sân bay và cười khúc khích. Sau đó, chiếc Boeing 787-800 đã cất cánh từ sân bay quốc tế Trường Thủy, thành phố Côn Minh lúc 13h15 chiều 21/3, dự kiến hạ cánh xuống thành phố Quảng Châu lúc 15h07. Tuy nhiên, chuyến bay vĩnh viễn không bao giờ tới điểm đến, vì chỉ một tiếng sau khi cất cánh, phi cơ mất liên lạc với mặt đất.

"Những ngày qua, tôi như đang nằm mơ và luôn cảm thấy chỉ cần tỉnh giấc, chị gái sẽ gọi điện cho mình" - Vương nói. Anh cho biết thêm, chị gái mình vốn bị câm điếc bẩm sinh. Chị và chồng quen nhau nhờ mai mối. Họ chỉ tổ chức một đám cưới đơn giản, làm vài mâm cơm và mời người nhà tới dự.

"Anh rể tôi vốn là người thật thà, ít nói nhưng đối xử với vợ con rất tốt. Khi biết cả nhà gặp nạn, bố tôi đã ngất xỉu. Gia đình tôi không ngủ suốt nhiều ngày, chỉ mong biết nguyên nhân vụ tai nạn càng sớm càng tốt" - Vương bộc bạch.

Hiện tại, sau nhiều ngày tìm kiếm liên tục, 2 hộp đen của máy bay đều được tìm thấy. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được tiếp tục điều tra.

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