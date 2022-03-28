Mục đích gia đình chị Cốc muốn tới Quảng Châu lần này là để làm phẫu thuật rò lỗ mang tai cho con gái. Ban đầu, họ muốn đặt vé vào chuyến sớm của ngày 21/3 nhưng chuyến trước đó bị hủy nên phải rời lịch sang chuyến muộn hơn.

Trước giờ máy bay khởi hành, chị Cốc còn gửi video cho em trai xem cảnh bé Dư Mạt đang chơi đùa nghịch ngợm ở sân bay và cười khúc khích. Sau đó, chiếc Boeing 787-800 đã cất cánh từ sân bay quốc tế Trường Thủy, thành phố Côn Minh lúc 13h15 chiều 21/3, dự kiến hạ cánh xuống thành phố Quảng Châu lúc 15h07. Tuy nhiên, chuyến bay vĩnh viễn không bao giờ tới điểm đến, vì chỉ một tiếng sau khi cất cánh, phi cơ mất liên lạc với mặt đất.

"Những ngày qua, tôi như đang nằm mơ và luôn cảm thấy chỉ cần tỉnh giấc, chị gái sẽ gọi điện cho mình" - Vương nói. Anh cho biết thêm, chị gái mình vốn bị câm điếc bẩm sinh. Chị và chồng quen nhau nhờ mai mối. Họ chỉ tổ chức một đám cưới đơn giản, làm vài mâm cơm và mời người nhà tới dự.

"Anh rể tôi vốn là người thật thà, ít nói nhưng đối xử với vợ con rất tốt. Khi biết cả nhà gặp nạn, bố tôi đã ngất xỉu. Gia đình tôi không ngủ suốt nhiều ngày, chỉ mong biết nguyên nhân vụ tai nạn càng sớm càng tốt" - Vương bộc bạch.

Hiện tại, sau nhiều ngày tìm kiếm liên tục, 2 hộp đen của máy bay đều được tìm thấy. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được tiếp tục điều tra.