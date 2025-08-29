Quảng Trị, bão số 5 vừa xong, tiếp tục ứng phó áp thấp và mưa lớn diện rộng

Xã hội 29/08/2025 14:54

Sau bão số 5, Quảng Trị tiếp tục có nguy cơ đối mặt dự báo có áp thấp kèm mưa lớn, chính quyền địa phương yêu cầu các đơn vị triển khai phương án phòng chống.

Theo thông tin báo Lao Động, ngày 29/8, trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị ban hành công điện khẩn, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung lực lượng, phương tiện chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập úng và sạt lở đất có thể xảy ra.

UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao, nhất là ven sông, vùng núi, khu dân cư thấp trũng; chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn. Các lực lượng quân đội, công an, biên phòng được yêu cầu trực 100% quân số, sẵn sàng cơ động cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp.

Quảng Trị, bão số 5 vừa xong, tiếp tục ứng phó áp thấp và mưa lớn diện rộng - Ảnh 1
Đường vào bản làng miền núi ở tỉnh Quảng Trị bị nước dâng cao gây ngập trong bão số 5. Ảnh: Báo Lao Động. 

Ngoài ra, công điện yêu cầu đảm bảo an toàn các công trình hồ đập, giao thông, lưới điện, cơ sở hạ tầng; đồng thời triển khai biện pháp bảo vệ sản xuất, nhất là cây trồng, vật nuôi. Các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại địa phương cũng phải có phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Như trước đó báo Người Lao Động, chiều 25/8, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị - cho biết bão số 5 (Kajiki) đã gây nhiều thiệt hại bước đầu trên địa bàn.

Theo thống kê, toàn tỉnh có 4 người bị thương, một nhà dân bị tốc mái. Diện tích thủy sản thiệt hại khoảng 7 ha tại xã Tuyên Bình; hơn 2.100 ha lúa bị ngập úng, gãy đổ, tập trung nhiều tại các xã Hòa Trạch (523 ha), Bắc Trạch (275 ha), Tuyên Hóa (235 ha), Vĩnh Thủy (219 ha), Nam Ba Đồn (150 ha) và Hoàn Lão (100 ha).

Quảng Trị, bão số 5 vừa xong, tiếp tục ứng phó áp thấp và mưa lớn diện rộng - Ảnh 2
Quảng Trị thiệt hại nặng nề do bão số 5. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Mưa lớn kèm gió mạnh cũng gây ra hàng loạt điểm sạt lở. Tại thôn Kim Lũ 2, xã Đồng Lê, tuyến đường giao thông nông thôn dài 20 m bị sạt lở sâu 3 m. Ở xã Thượng Trạch xuất hiện 2 điểm sạt lở lớn trên tuyến đường vào Bản 61 và bản Noòng Cũ. Ngoài ra, ngầm Khe Rung - bản Cà Roòng 1 ngập sâu 50 cm, chia cắt tạm thời giao thông.

Nhiều khu vực miền núi tiếp tục có nguy cơ sạt lở cao do mưa lớn kéo dài. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy hiểm đối với người dân khi lưu thông qua các ngầm tràn, khe suối trong vùng.

Ngày 29/8: Áp thấp nhiệt đới có thể thành bão số 6, vào vùng biển Nghệ An - Huế ngày 30/8, từ Đà Nẵng trở ra miền Bắc mưa lớn

Ngày 29/8: Áp thấp nhiệt đới có thể thành bão số 6, vào vùng biển Nghệ An - Huế ngày 30/8, từ Đà Nẵng trở ra miền Bắc mưa lớn

Trong 24 giờ tới áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên cấp 8 (cấp bão), nhưng rất ít khả năng mạnh lên cấp 9. Khi di chuyển vào vùng biển ven bờ, áp thấp nhiệt đới (hoặc bão) có khả năng suy yếu.

