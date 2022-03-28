5 khoảng khắc đẹp nhất của Oscar, bao gồm cú tát của Will Smith và Beyonce giành giải thưởng với bài hát Be Alive

Dưới đây là nhiều khoảnh khắc gây sốc nhất, sâu sắc và hết sức thú vị từ lễ trao giải Oscar 2022:

"Dune" dẫn đầu trong đêm với nhiều chiến thắng nhất: sáu giải thưởng bao gồm quay phim hay nhất cùng với điểm số cao nhất. "CODA" chiến thắng ở hạng mục Hình ảnh xuất sắc sau cuộc đua căng thẳng với bộ phim điện ảnh "The Power of the Dog" chiến thắng một giải về Đạo diễn xuất sắc nhất Jane Campion. Nhưng tất cả mọi ánh mắt lại hướng về sân khấu của Will Smith và Chrish Rock.

Khoảng khắc mọi người sẽ cùng nhau bàn tán về lễ trao giải Oscar từ tháng này qua năm nọ đã tới: Trong lúc Chrish Rock đang giới thiệu đề cử và công bố người thắng giải "Phim tài liệu hay nhất" (Questlove's "Summer of Soul"), thì anh chọc cười khán giả bằng cách trêu đùa vợ của Smith, bà Jada Pinkett Smith, rằng là bà đã cạo trọc đầu do chứng bệnh rụng tóc quá nhiều.

Will Smith ẩu đã với Chrish Rock ngay trên sâu khấu vì đã trêu chọc người vợ Jada Pinkett Smith của mình

Rock châm biếm: "Jada, anh yêu em; 'G.I.Jane 2', không thể chờ đợi được nữa" ngay khi Pinkett Smith đảo mắt qua đáp trả. Smith tiếp tục gây bão trên sân khấu tiến lên đánh Rock và hét "Hãy gạt tên vợ tôi ra khỏi cái miệng của ông đi". Rock rõ ràng bị shock sau cuộc hành hung đó nhưng vẫn hài hước nói rằng "Đó là một đêm vĩ đại trong lịch sử truyền hình"

Will Smith rơi nước mắt xin lỗi Viện Hàn lâm và những người được đề cử cùng hạng mục

Sự hồi hộp và náo nhiệt trong phần công bố giải thưởng Diễn viên xuất sắc nhất mà Will Smith được mong chờ là sẽ chiến thắng. Smith đã rơi nước mắt và lo lắng trong suốt bài phát biểu mà lẽ ra phải là một khoảnh khắc vui vẻ.

"Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến Viện hàn lâm", không lâu sau cuộc chạm trán với Rock. " Tôi muốn xin lỗi đến những người đồng nghiệp của tôi. Đây là khoảng khắc hạnh phúc nhất và tôi không khóc vì giành được giải thưởng. Chiến thắng này không phải chỉ riêng một mình tôi. Nó là của tất cả mọi người trong khán phòng ngày hôm nay."

Beyoncé mở màn giải Oscar với màn trình diễn sôi động theo chủ đề quần vợt 'Be Alive' ở Compton

Nhà hát Dolby đơn giản là không thể chứa siêu tân tinh là Beyoncé, người có phong cách thời trang cực kỳ lộng lẫy, đã đưa màn trình diễn ca khúc gốc được đề cử giải Oscar "Be Alive" vào thành phố Los Angeles. Được trang trí bằng kim cương và một chiếc váy lông vũ, ngôi sao nhạc pop mở đầu buổi lễ bằng bài hát "King Richard" đầy cảm hứng của cô, sải bước trên sân tennis màu xanh lá cây vôi trải rộng và được hỗ trợ bởi hàng chục vũ công và nhạc sĩ khoác lên mình những sắc xanh tương tự.

Amy Schumer đã nhắm vào Leonardo DiCaprio tại Oscar

Sau màn độc thoại vụng về và đôi khi hài hước giữa ba người dẫn chương trình, Schumer đã lên sân khấu sớm trong chương trình cho một đoạn solo ngắn, trong đó cô ấy tỏ ra thích thú với các bộ phim được đề cử năm nay. Về bộ phim truyền hình quần vợt "King Richard", Schumer nói đùa, "Sau nhiều năm Hollywood bỏ qua những câu chuyện của phụ nữ, năm nay cuối cùng chúng ta cũng có một bộ phim về... người cha đáng kinh ngạc của chị em nhà Williams." Một lúc sau, cô ấy đã chỉ trích "Don't Look Up", được đề cử là hình ảnh đẹp nhất: "Tôi đoán là các thành viên của Học viện không tra cứu các bài đánh giá."

Ngay khi bạn nghĩ rằng bạn đã nghe hết giai điệu trong "We Don't Talk About Bruno" - ca khúc ăn khách từ phim hoạt hình "Encanto" của Disney đã giữ vị trí số 1 suốt 5 tuần trên bảng xếp hạng đĩa đơn Billboard Hot 100 - nữ rapper Megan Thee Stallion đã mang đến một sự mới mẻ cho bài hát tại chương trình. Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất từng đoạt giải Grammy đã xuất hiện bất ngờ trong buổi biểu diễn trực tiếp đầu tiên của bài hát với một câu hát hoàn toàn mới, khi các ca sĩ Becky G và Luis Fonsi cũng nhảy vào bản phối độc đáo, khiến nhiều người hâm mộ bối rối với lời bài hát theo chủ đề Oscar.

Theo Usatoday