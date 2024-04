Cụ thể, bị can Tạ Duy Khanh đã diễn tả lại toàn bộ quá trình sử dụng hung khí sát hại nạn nhân và phân xác ra làm nhiều phần (đầu, 2 chân, rạch bụng,...) rồi cho toàn bộ các phần thi thể vào bên trong thùng xốp màu trắng, dùng băng dính dán kín lại...

Tạ Duy Khanh là bị can trong vụ án sát hại cô gáu 17 tuổi, phân xác phi tang xuống sông Hồng - Ảnh: Luật sư Nguyễn Anh Thơm

Quá trình thực nghiệm, bị can diễn lại chi tiết, cụ thể từng thao tác phân xác nạn nhân cho vào thùng xốp. Hành vi diễn tả của bị can phù hợp với lời khai của bị can, biên bản khám nghiệm tử thi, bản ảnh hiện trường, cùng các tài liệu chứng khác được Cơ quan điều tra thu thập được trong suốt thời gian vừa qua.

Kết quả điều tra đã xác định, ngoài hành vi sử dụng hung khí sát hại nạn nhân rồi phân xác vứt xuống sông Hồng bị can còn có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công dân, chuyển dịch tài sản của nạn nhân như các tài sản điện thoại, túi sách, đồ dùng cá nhân.