Sáng nay, ngày 19/12/2023, chia sẻ trực tiếp trên trang cá nhân, Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội đã cùng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội tiến hành hỏi cung bị can Tạ Duy Khanh, sinh năm 1985 đã bị khởi tố về tội Giết người theo Điều 123 BLHS. Khanh là bị can trong vụ án sát hại, phân xác thiếu nữ ở sông Hồng xảy ra hồi tháng 10/2023.

Quá trình điều tra bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội. Xuất phát từ mâu thuẫn nợ tiền, bị can đã đòi nữ bị hại nhiều lần nhưng không trả nên dẫn tới lời qua tiếng lại. Do bực tức, bị can đã đạp ngã nạn nhân làm đập đầu vào bàn uống nước bất tỉnh. Do lo sợ, bị can đã kéo nạn nhân vào nhà vệ sinh, sử dụng dao sát hại nạn nhân và phân xác làm nhiều mảnh cho vào thùng xốp phi tang xuống sông Hồng.