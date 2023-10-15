Thông tin MỚI vụ sát hại cô gái trẻ, phân xác ở sông Hồng: Nghi phạm đã có vợ con, chưa có tiền án tiền sự

Xã hội 15/10/2023 15:59

Nghi phạm Tạ Duy Kh. đã có vợ, con. Cả gia đình, bố mẹ Kh. đều đang sinh sống ở Hà Nội, ít khi về địa phương. Bản thân nghi phạm là người chưa có tiền án, tiền sự.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 15/10, Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra vụ án cô gái trẻ bị sát hại, phân mảnh thi thể vứt trên sông Hồng.

Trước đó, lực lượng công an bắt giữ nghi phạm Tạ Duy Kh. (SN 1985, quê huyện Kiến Xương, Thái Bình) khi đang trốn ở Thái Bình. 

Theo lãnh đạo UBND xã Hồng Thái, nghi phạm Tạ Duy Kh. đã có vợ, con. Cả gia đình, bố mẹ Kh. đều đang sinh sống ở Hà Nội, ít khi về địa phương. Bản thân nghi phạm là người chưa có tiền án, tiền sự.

"Trước khi bị vây bắt, nghi phạm trốn trong nhà không có ai. Khi thấy cảnh sát tới Kh. định tự sát nhưng bất thành và được đưa đi cấp cứu", lãnh đạo xã Hồng Thái nói.

Thông tin MỚI vụ sát hại cô gái trẻ, phân xác ở sông Hồng: Nghi phạm đã có vợ con, chưa có tiền án tiền sự - Ảnh 1
Đối tượng Kh. và nạn nhân - Ảnh: Tiền Phong

Dẫn tin từ Dân Trí, nạn nhân được xác định là H.Y.N. Theo thông tin lan truyền, cô gái này từng là Á khôi của một cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam.

Khoảng 15h ngày 13/10, một người dân đánh cá trên sông Hồng (đoạn qua xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm) phát hiện một chiếc chân trên mặt nước, cách bờ khoảng 30m. Sau đó, người này tiếp tục phát hiện phần đầu ở gần bờ.

Theo lời nhân chứng, phần thân của tử thi được bọc kín, giấu dưới nhiều tảng đá và được đổ lên một lớp xi măng.

Vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra. 

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Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ một nghi phạm được xác định có liên quan đến vụ cô gái bị sát hại, phân xác thành 4 phần bỏ dưới sông Hồng.

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