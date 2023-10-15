Liên quan đến vụ tử thi một cô gái bị phân làm 4 phần trên sông Hồng thuộc địa bàn xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội mới đây, danh tính nạn nhân cũng được xác nhận là cô gái còn rất trẻ.
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Theo thông tin VTC News, sáng 15/10, Công an TP Hà Nội phối hợp các lực lượng bắt được nghi phạm phân xác cô gái trẻ rồi ném xuống sông Hồng.
"Nghi phạm bị bắt đêm qua khi đang lẩn trốn ở quê nhà Thái Bình", nguồn tin cho hay.
Được biết, nghi phạm tên Khánh, làm lao động tự do.
Dẫn tin từ VOV, Danh tính nạn nhân cũng được xác nhận là cô gái còn rất trẻ.
Như đã đưa tin trước đó, theo Dân Trí, khoảng 15h ngày 13/10, một người dân đánh cá trên sông Hồng (đoạn qua xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm) phát hiện một chiếc chân trên mặt nước, cách bờ khoảng 30m. Sau đó, người này tiếp tục phát hiện phần đầu ở gần bờ.
Theo lời nhân chứng, phần thân của tử thi được bọc kín, giấu dưới nhiều tảng đá và được đổ lên một lớp xi măng.
Vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra. Tử thi được xác định là thi thể một cô gái bị phân làm 4 phần, được phát hiện trên sông Hồng thuộc địa bàn xã Bát Tràng.