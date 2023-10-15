Cựu điều tra viên nhận định vụ cô gái bị phân xác thành 4 ở Hà Nội là 'án mờ': Hung thủ quá máu lạnh và dã man

Xã hội 15/10/2023 09:11

Nếu có căn cứ cho thấy nạn nhân bị sát hại, cơ quan chức năng sẽ khởi tố vụ án Giết người để điều tra, sau đó truy tìm đối tượng gây án bằng các biện pháp nghiệp vụ.

Theo thông tin từ Dân Trí, liên quan đến vụ tử thi một cô gái bị phân làm 4 phần trên sông Hồng thuộc địa bàn xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội mới đây, Thượng tá Trịnh Kim Vân, nguyên điều tra viên cao cấp Công an TP Hà Nội, đã có phân tích về vụ việc và cho biết vụ này được gọi là "án mờ".

Bởi, danh tính nạn nhân chưa được làm rõ. Đồng thời, theo ông Vân, việc xác định được tung tích, nhân thân của cô gái trên cũng là điều tối quan trọng trong quá trình khám phá vụ việc.

Nguyên điều tra viên cho hay, cơ quan pháp y sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi, đưa ra kết luận có hay không các dấu vết trên thi thể bị tác động bên ngoài. Từ đó, cơ quan điều tra mới xác định có dấu hiệu tội phạm hay không.

Cựu điều tra viên nhận định vụ cô gái bị phân xác thành 4 ở Hà Nội là 'án mờ': Hung thủ quá máu lạnh và dã man - Ảnh 1
Thượng tá Trịnh Kim Vân, nguyên điều tra viên cao cấp Công an TP Hà Nội - Ảnh: Dân Trí

Nếu có căn cứ cho thấy nạn nhân bị sát hại, cơ quan chức năng sẽ khởi tố vụ án Giết người để điều tra, sau đó truy tìm đối tượng gây án bằng các biện pháp nghiệp vụ.

Theo Thượng tá Vân, để làm rõ được vụ án, một trong những hướng điều tra là xác định khoảng thời gian nạn nhân bị sát hại, kết hợp với các dữ liệu xung quanh mối quan hệ của bị hại, các đầu mối nghi vấn...

Nếu đây là một vụ giết người, theo nhận định của ông Vân, hành vi của hung thủ là quá dã man. Hắn đủ máu lạnh để phân xác nạn nhân, phi tang để trốn tránh pháp luật, cơ quan điều tra.

Trước đó, dẫn tin từ Thanh Niên, Lãnh đạo UBND xã Bát Tràng cho hay, khoảng 15 giờ ngày 13/10, một người dân phát hiện nhiều phần thi thể trên sông Hồng trong lúc đánh cá, đã báo lực lượng chức năng đến hiện trường giải quyết.

Công an H.Gia Lâm có mặt tại hiện trường và tìm kiếm, xác định nạn nhân bị phân thành 4 phần, bỏ lại ở sông Hồng. Những phần thi thể của nạn nhân được đưa lên để xác định nhân thân, phục vụ điều tra.

Cựu điều tra viên nhận định vụ cô gái bị phân xác thành 4 ở Hà Nội là 'án mờ': Hung thủ quá máu lạnh và dã man - Ảnh 2
Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: Thanh Niên

Anh K.Đ, người đầu tiên phát hiện vụ việc, kể lại lúc anh đang bơi thuyền đánh cá ở sông Hồng thì phát hiện một phần chân người nổi trên mặt nước, cách bờ khoảng 30 m. Sau đó, anh Đ. tiếp tục phát hiện phần đầu ở gần bờ.

Tìm kiếm thêm, anh Đ. thấy phần thân của nạn nhân được bọc kín, giấu dưới nhiều tảng đá. Đặc biệt, khu vực giấu phần thân này được đổ lên một lớp xi măng.

Qua khám nghiệm, công an xác định nạn nhân là nữ giới, khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1,6 m. Người này tóc đen, dài khoảng 35 cm; xăm môi màu hồng, lông mày xăm màu nâu; chân phải xăm hình hoa sen màu xanh đen; móng tay sơn màu trắng, móng chân sơn màu xanh.

Đội trọng án Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đang điều tra, làm rõ vụ việc này.

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Tại hiện trường, phần đầu xe tải hư hỏng nặng và một phần trước tường nhà dân bị sụp đổ.

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