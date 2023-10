Tại hiện trường, phần đầu xe tải hư hỏng nặng và một phần trước tường nhà dân bị sụp đổ.

Theo thông tin từ Dân Trí, tối 13/10, lãnh đạo UBND huyện Tuy An (Phú Yên) xác nhận khoảng 16h20 cùng ngày, xe tải chở đá mang biển số 78C-057.04 do Nguyễn Văn Đ. (30 tuổi, trú tỉnh Phú Yên) điều khiển, bất ngờ mất lái lao vào nhà dân tại đường ĐT643, đoạn xã An Mỹ.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Tiền Phong

Dẫn tin từ Tiền Phong, hậu quả vụ tai nạn đã cháu Hồ Văn Triều (SN 2013), Nguyễn Việt Tiến (SN 2013) và Nguyễn Việt Thảo (SN 2019, đều đang chơi trong nhà ông Hiếu) bị thương. Tại hiện trường, phần đầu xe tải hư hỏng nặng và một phần trước tường nhà ông Hiếu bị sụp đổ.

Cũng trong ngày 13/10, tại Vũng Tàu cũng xảy ra sự việc tương tự, nhưng may mắn không có ai bị thương. Cụ thể, theo thông tin từ Người Lao Động, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 13/10, xe đầu kéo biển số 50H-14676 kéo theo rơ-mooc biển số 51R-27668 do nam tài xế điều khiển lưu thông trên đường 30/4 hướng từ Ẹo Ông Từ về ngã 3 Đường Mới, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng, may mắn không ai bị thương - Ảnh: Người Lao Động

Khi đến trước số 795 đường 30/4, chiếc xe bất ngờ đâm và tông sập khoảng 10m dải phân cách cứng giữa đường rồi lao sang căn nhà 716 đường 30/4 (phía đối diện).

Tại hiện trường một phần trước căn nhà số 716 bán đồ gia dụng đổ sập, tôn, xà gồ, gạch nằm ngổn ngang. Trong khi đó, đầu xe đầu kéo bị vỡ, hư hỏng nặng.

