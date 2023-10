Được biết, gia đình em thuộc diện khó khăn, người bố thường mưu sinh đánh bắt cá trên sông.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tối 13/10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cùng người thân, người dân đang nỗ lực tìm kiếm em TVV (13 tuổi, học lớp 8, Trường THCS Cẩm Nhượng, trú xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên) bị mất tích trên sông Rác.

Khi theo cha ra thuyền thì một học sinh lớp 8 không may rơi xuống sông, bị nước cuốn mất tích.

Chiều cùng ngày, em V theo cha và người em xuống con thuyền đang neo đậu ở trên sông Rác (xã Cẩm Lĩnh). Khi đi từ cầu tạm bắc qua sông Rác để xuống thuyền thì không may em V bị trượt chân rơi xuống sông.

Thời điểm đó, trên địa bàn Hà Tĩnh, Quảng Bình đang có mưa lớn nên nước sông đang dâng cao, cuốn trôi em V.

Người cha đã hô hoán, kêu cứu rồi tìm kiếm con nhưng chưa thấy.

Lãnh đạo UBND xã Cẩm Lĩnh cho biết thêm, ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương liền huy động các lực lượng đưa phương tiện xuống sông tìm kiếm em V.

Được biết, gia đình em V thuộc diện khó khăn, người bố thường mưu sinh đánh bắt cá trên sông.

Mưa lớn tại Hà Tĩnh - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Dẫn tin từ báo Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với đới gió đông trên cao, từ ngày 12/10 đến chiều tối 13/10, nhiều khu vực ở Hà Tĩnh có mưa to đến rất to.

Lượng mưa đo được tại các trạm khí tượng thủy văn từ 7h ngày 12/10 đến 16h ngày 13/10 là Cẩm Nhượng 288,3mm, Kỳ Anh 240,7mm, Thạch Đồng 208mm, TP Hà Tĩnh 196,9mm, Hoành Sơn 124,9mm...

Để ứng phó với mưa lớn, một số hồ chứa trên địa bàn tỉnh đã chủ động xả tràn.

Nâng cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng lên cấp 3: Người dân lo lắng trận lũ lịch sử lặp lại Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã nâng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam lên cấp 2. Còn Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuong-tam-theo-cha-xuong-thuyen-i-bat-ca-be-trai-13-tuoi-mat-tich-nghi-bi-nuoc-lu-cuon-troi-623882.html