Thương tâm: Theo cha xuống thuyền đi bắt cá, bé trai 13 tuổi mất tích, nghi bị nước lũ cuốn trôi

Xã hội 13/10/2023 19:55

Được biết, gia đình em thuộc diện khó khăn, người bố thường mưu sinh đánh bắt cá trên sông.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tối 13/10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cùng người thân, người dân đang nỗ lực tìm kiếm em TVV (13 tuổi, học lớp 8, Trường THCS Cẩm Nhượng, trú xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên) bị mất tích trên sông Rác.

Thương tâm: Theo cha xuống thuyền đi bắt cá, bé trai 13 tuổi mất tích, nghi bị nước lũ cuốn trôi - Ảnh 1
Khi theo cha ra thuyền thì một học sinh lớp 8 không may rơi xuống sông, bị nước cuốn mất tích. 

Chiều cùng ngày, em V theo cha và người em xuống con thuyền đang neo đậu ở trên sông Rác (xã Cẩm Lĩnh). Khi đi từ cầu tạm bắc qua sông Rác để xuống thuyền thì không may em V bị trượt chân rơi xuống sông.

Thời điểm đó, trên địa bàn Hà Tĩnh, Quảng Bình đang có mưa lớn nên nước sông đang dâng cao, cuốn trôi em V.

Người cha đã hô hoán, kêu cứu rồi tìm kiếm con nhưng chưa thấy.

Lãnh đạo UBND xã Cẩm Lĩnh cho biết thêm, ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương liền huy động các lực lượng đưa phương tiện xuống sông tìm kiếm em V.

Được biết, gia đình em V thuộc diện khó khăn, người bố thường mưu sinh đánh bắt cá trên sông.

Thương tâm: Theo cha xuống thuyền đi bắt cá, bé trai 13 tuổi mất tích, nghi bị nước lũ cuốn trôi - Ảnh 2
Mưa lớn tại Hà Tĩnh - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Dẫn tin từ báo Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với đới gió đông trên cao, từ ngày 12/10 đến chiều tối 13/10, nhiều khu vực ở Hà Tĩnh có mưa to đến rất to.

Lượng mưa đo được tại các trạm khí tượng thủy văn từ 7h ngày 12/10 đến 16h ngày 13/10 là Cẩm Nhượng 288,3mm, Kỳ Anh 240,7mm, Thạch Đồng 208mm, TP Hà Tĩnh 196,9mm, Hoành Sơn 124,9mm...

Để ứng phó với mưa lớn, một số hồ chứa trên địa bàn tỉnh đã chủ động xả tràn.

Nâng cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng lên cấp 3: Người dân lo lắng trận lũ lịch sử lặp lại

Nâng cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng lên cấp 3: Người dân lo lắng trận lũ lịch sử lặp lại

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã nâng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam lên cấp 2. Còn Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Xem thêm
Từ khóa:   bão tin xã hội mưa lớn cảnh bão lũ nước lũ cuốn trôi

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 43 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1