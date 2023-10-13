Nâng cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng lên cấp 3: Người dân lo lắng trận lũ lịch sử lặp lại

Dự báo từ nay đến hết ngày 15/10, từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200 - 350mm, có nơi trên 600mm.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, tính đến chiều 13/10, từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to phổ biến từ 150 - 200mm, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh lượng mưa từ 200 - 300mm, có nơi trên 400mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã nâng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam lên cấp 2. Còn Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Cần đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

Học sinh không học bán trú trên toàn thành phố Đà Nẵng nghỉ học từ chiều ngày 13/10 - Ảnh: VietNamNet

Dẫn tin từ TTXVN, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày 14-20/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to vào chiều và tối; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mực nước các sông ở khu vực Tây Nguyên có dao động; các sông khu vực Nam Bộ dao động theo thủy triều và có xu thế xuống dần.

Từ ngày 14-16/10, Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm vùng núi có sương mù nhẹ. Từ ngày 17-20/10 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trên biển, từ ngày 14-20/10, vùng biển ngoài khơi từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng sóng có thể đạt từ 2-3m, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông sóng cao 2-4m, biển động. Các khu vực khác độ cao sóng nhỏ, phổ biến dao động dưới 2m.

Các chuyên gia dự báo, hiện nay trên khu vực giữa Biển Đông đang có một vùng áp thấp hoạt động.