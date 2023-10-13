Mưa như trút gây sạt lở ở đèo Hải Vân, hàng trăm khối đất đá tràn xuống đường

Xã hội 13/10/2023 15:17

Tại km 905 vào mùa mưa năm trước cũng từng xảy ra sạt lở, do lượng nước từ khu vực đỉnh đèo khá lớn.

Theo thông tin từ báo Công an TP.Đà Nẵng, trận mưa lớn trưa 13/10 đã khiến đèo Hải Vân tại km 905 trên địa bàn Đà Nẵng sạt lở, hàng trăm khối đất đá tràn xuống đường đèo, ách tắc giao thông.

Xí nghiệp QLVH và Hạt Quản lý đường bộ Hải Vân cho biết, ngay khi nắm thông tin sạt lở, đơn vị đã báo cho Cảnh sát giao thông 2 đầu đèo thuộc Thừa Thiên-Huế và Đà Nẵng thông báo, ngăn chặn các phương tiện không cho lưu thông qua đèo.

Hiện tại, đơn vị đã huy động máy múc, máy ủi, nhân lực sẵng sàng dọn dẹp mặt bằng để sớm thông tuyến. Tại km 905 vào mùa mưa năm trước cũng từng xảy ra sạt lở, do lượng nước từ khu vực đỉnh đèo khá lớn.

Mưa như trút gây sạt lở ở đèo Hải Vân, hàng trăm khối đất đá tràn xuống đường - Ảnh 1

Mưa như trút gây sạt lở ở đèo Hải Vân, hàng trăm khối đất đá tràn xuống đường - Ảnh 2
 Hàng trăm khối đất đá tràn xuống đường đèo, ách tắc giao thông - Ảnh: báo Công an TP.HCM

Về tình hình thời tiết ở Đà Nẵng, dẫn tin từ báo Lao Động, trong 3 giờ đầu ngày 13/10, TP Đà Nẵng có mưa to đến mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 50-130mm.

Trong 24 giờ đến 48 giờ tiếp theo trên địa bàn TP tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 350mm.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng cũng ban hành công điện Ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Công điện đề nghị các quận, huyện chỉ đạo triển khai phương án phòng, chống mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, sẵn sàng triển khai phương án sơ tán người dân.

Mưa như trút gây sạt lở ở đèo Hải Vân, hàng trăm khối đất đá tràn xuống đường - Ảnh 3
Mưa lớn ở Đà Nẵng gây ngập sâu tại nhiều tuyến đường - Ảnh: Lao Động

Các ban quản lý, chủ đầu tư các công trình đang thi công triển khai phương án phòng chống mưa lũ cho các công trình, triển khai các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy cho các khu dân cư do công trình đang thi công dở dang…

Đồng thời, Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị tiếp tục triển khai phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho đập và hồ chứa nước Nam Mỹ.

Trong đó, kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá, đồi núi, lũ quét, ngập lụt, chủ động có giải pháp đảm bảo an toàn người và tài sản.

Các sở, ngành, UBND các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, mưa, lũ; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24. Thường xuyên báo cáo công tác ứng phó và tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra.

Một địa phương ban hành công văn khẩn, cho học sinh nghỉ học vì mưa lớn kéo dài

Một địa phương ban hành công văn khẩn, cho học sinh nghỉ học vì mưa lớn kéo dài

Các trường học nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống thiên tai, bão lụt; thường xuyên cập nhật thông tin về mưa lớn; giữ liên lạc qua nhiều kênh để chủ động ứng phó.

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