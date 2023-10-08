Tin bão số 4: Đường đi hướng vào khu vực Vịnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đang mưa to

Xã hội 08/10/2023 08:20

Do ảnh hưởng của bão số 4, trong 24 đến 48 giờ tới, thời tiết vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 14; biển động dữ dội; sóng cao 2-4m, riêng vùng biển phía Bắc 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực này đều chịu tác động của gió bão mạnh.

Theo thông tin từ VietNamNet, đến 4h sáng nay (8/10), vị trí tâm bão số 4 Koinu ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5km/h.

Như vậy, hơn 1 ngày qua, bão liên tục có sức gió mạnh đến cấp 13, giật cấp 16 trên Biển Đông và hầu như ít dịch chuyển.

Tối qua (7/10), trả lời báo chí, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) cho biết, trong hôm nay, cường độ bão Koinu suy yếu dần, nhưng tốc độ dịch chuyển vẫn ở mức chậm, có xu hướng lệch về phía Nam.

"Khi tiến sát đến đảo Lôi Châu (Trung Quốc) vào khoảng ngày 9/10, bão sẽ suy yếu nhanh đáng kể, xuống cấp 8-9 và sau đó thành vùng áp thấp, đi vào khu vực Vịnh Bắc Bộ", ông Hưởng nhận định.

Theo bản tin sáng nay của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 4h ngày 9/10, vị trí tâm bão cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm còn cấp 10-11, giật cấp 14, di chuyển chậm theo hướng Tây khoảng 5km/h và suy yếu dần.

Trong 24 giờ sau đó, vẫn với tốc độ trên nhưng bão đổi hướng di chuyển, theo hướng Tây Tây Nam. Lúc này, vị trí tâm bão cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 140km về phía Đông, sức gió giảm còn cấp 8-9, giật cấp 12 và suy yếu thêm.

Đến 4h ngày 11/10, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp cấp 6-7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 10km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

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Dự báo vị trí và đường đi của Bão số 4 - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Chính Phủ

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão số 4, trong 24 đến 48 giờ tới, thời tiết vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 14; biển động dữ dội; sóng cao 2-4m, riêng vùng biển phía Bắc 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực này đều chịu tác động của gió bão mạnh.  

Tin bão số 4: Đường đi hướng vào khu vực Vịnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đang mưa to - Ảnh 2
Cảnh báo mưa lớn ở khu vực Bắc Trung Bộ - Ảnh minh họa: VietNamNet

Dẫn tin từ Cổng thông tin điện tử Chính Phủ, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai ban hành văn bản số 368/VPTT gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông vận tải về việc chủ động ứng phó với bão KOINU ở vùng biển phía Đông Bắc của Philippines.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão KOINU, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão KOINU, rà soát, thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, không đi vào khu vực nguy hiểm (vùng nguy hiểm trong 24-48 giờ tới là phía Bắc vĩ tuyến 19,0; phía Đông kinh tuyến 118,0 và được điều chỉnh trong các bản tin dự báo). 

Rà soát lực lượng, phương tiện, sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. 

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố quan tâm tổ chức thực hiện.

Bão Koinu vào Biển Đông, mạnh cấp 12, giật cấp 15 từ đêm 6/10

Bão Koinu vào Biển Đông, mạnh cấp 12, giật cấp 15 từ đêm 6/10

Vào chiều ngày 5/10, bão Koinu đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 4 trong năm 2023.

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