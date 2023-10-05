Bão Koinu vào Biển Đông, mạnh cấp 12, giật cấp 15 từ đêm 6/10

Đời sống 05/10/2023 19:37

Vào chiều ngày 5/10, bão Koinu đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 4 trong năm 2023.

Theo thông tin từ VietNamNet, trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão Koinu đã đi vào vùng biển phía đông bắc của bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 4 trong năm nay hoạt động trên khu vực. 

Lúc 16h, tâm bão cách Quảng Đông (Trung Quốc) khoảng 370km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15, di chuyển theo hướng tây với vận tốc khoảng 10km/h.

Đêm nay và ngày mai, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây với vận tốc 10km/h và suy yếu dần. Chiều 6/10, tâm bão cách Quảng Đông (Trung Quốc) khoảng 140km về phía đông nam với sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 13.

Sau đó, hình thái trên giữ hướng đi nhưng di chuyển chậm lại, vào vùng biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão sẽ đi dọc theo đất liền khu vực này và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 

Hiện, cơ quan khí tượng Nhật Bản đưa ra kịch bản bão tương đồng với cơ quan khí tượng Việt Nam. 

Bão Koinu vào Biển Đông, mạnh cấp 12, giật cấp 15 từ đêm 6/10 - Ảnh 1
Dự báo đường đi của bão Koinu (bão số 4) trong những ngày tới khi di chuyển trên Biển Đông - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, mô hình dự báo của Hong Kong đưa ra kịch bản sau khi tiến vào vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) ngày 8/10, bão có thể đổi hướng đi theo tây tây nam và tiếp tục hướng vào khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc) rồi mới suy yếu. 

Do đó, vùng ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão có thể tác động đến khu vực vịnh Bắc Bộ. Tuy nhiên, các mô hình đều cho thấy bão ít nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết đất liền nước ta. 

Cơ quan khí tượng cảnh báo ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-10. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Sóng cao 2-4m, riêng khu vực đông bắc có sóng cao 4-6m, biển động dữ dội. 

Cùng lúc, một bộ phận áp cao lục địa từ phía bắc đang tăng cường lệch đông. Do đó, từ chiều tối và đêm 6/10, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông với lượng 20-40mm. Một số nơi mưa trên 70mm.

Người dân đề phòng mưa dông đi kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

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