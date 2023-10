Cha của bé gái 3 tuổi bị bắt cóc ở Long An xúc động cảm ơn lực lượng công an đã nhanh chóng phá án, đảm bảo tính mạng an toàn cho con ông.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 5/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An đã làm thủ tục bàn giao toàn bộ số tiền 975 triệu đồng cho gia đình bé gái 3 tuổi bị bắt cóc trên địa bàn TP Tân An. Số tiền trên được lực lượng Công an thu hồi từ nghi phạm Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, thường trú xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An) về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Gia đình anh T. nhận lại số tiền 975 triệu đồng - Ảnh: VietNamNet Anh T. xúc động cảm ơn lực lượng công an đã phá nhanh vụ án - Ảnh: Báo Người Lao Động Theo thông tin từ VietNamNet, dựa vào hồ sơ vụ án, Nguyễn Thanh Sơn đã bắt cóc bé M.C (3 tuổi) là con gái anh L.T.T (32 tuổi, Phường 2, TP Tân An, Long An) vào chiều 2/10. Sơn đòi gia đình anh T. tiền chuộc 2 tỷ đồng kèm những lời đe dọa. Gia đình anh T. đã chuyển số tiền 975 triệu đồng vào tài khoản của Sơn. Lực lượng Công an đã tiến hành thu hồi đầy đủ số tiền trên và làm thủ tục bàn giao cho gia đình nạn nhân. Trong đó, có 337 triệu đồng tiền mặt (Sơn rút từ tài khoản ra trả nợ cho 12 người) và 638 triệu đồng còn trong tài khoản của Sơn. Nhận được số tiền, anh T. gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an đã nhanh chóng phá nhanh vụ án, đảm bảo tính mạng an toàn cho con anh và hoàn trả toàn bộ số tiền mà gia đình đã chuyển khoản cho nghi phạm bắt cóc con gái mình. Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi) bắt cóc bé gái 3 tuổi - Ảnh: VietNamNet Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út đã biểu dương, thưởng "nóng" cho các đơn vị công an tham gia phá nhanh vụ án này. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can đối Nguyễn Thanh Sơn về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Cháy nhà lúc rạng sáng ở Bắc Giang, 2 vợ chồng tử vong thương tâm Tại thôn Yên Vinh, xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) xảy ra một vụ cháy nhà dân làm 2 vợ chồng tử vong. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trao-tra-gan-1-ty-ong-cho-gia-inh-be-gai-3-tuoi-bi-bat-coc-o-long-an-621895.html Theo Minh Thư (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trao-tra-gan-1-ty-ong-cho-gia-inh-be-gai-3-tuoi-bi-bat-coc-o-long-an-621895.html