Tại thôn Yên Vinh, xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) xảy ra một vụ cháy nhà dân làm 2 vợ chồng tử vong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào khoảng 4h50 ngày 5/10, người dân trên địa bàn thôn Yên Vinh (xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) phát hiện nhà ông Đặng Đình Th (SN 1977) xảy ra hỏa hoạn nên nhanh chóng tổ chức ứng cứu và báo cho lực lượng chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND huyện Lạng Giang đã chỉ đạo Công an huyện Lạng Giang, UBND xã Yên Mỹ cử lực lượng Công an xã, Công an viên cùng người dân tham gia chữa cháy. Đến 5h50 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ VietNamNet, vụ hỏa hoạn khiến ông Đặng Đình Th (chủ hộ, SN 1977) và vợ là bà Nguyễn Thị H SN 1978) tử vong. Thống kê ban đầu, thiệt hại về tài sản gồm ngôi nhà cấp IV diện tích khoảng 40m2 một số đồ dùng sinh hoạt bên trong gia đình.

Cả anh Th. và chị H. đều tử vong, nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi - Ảnh: VietNamNet

Ngoài ra, UBND huyện Lạng Giang chỉ đạo Công an huyện tích cực phối hợp cùng Công an tỉnh Bắc Giang và các đơn vị chức năng khác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

UBND huyện Lạng Giang đã cử đại diện lãnh đạo UBND huyện đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình; đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể xã Yên Mỹ phối hợp lo hậu sự cho người chết và ổn định cuộc sống cho các thành viên còn lại trong gia đình.

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